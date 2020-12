Vivement critiqué, Andrew Brace n'arbitrera pas le prochain Toulouse - Exeter

Cible de nombreuses critiques depuis le match entre la l'Angleterre et la France, l'irlandais Andrew Brace n'arbitrera finalement pas dans l'Hexagone d'ici peu.

Sale temps pour Andrew Brace. Critiqué pour son arbitrage lors de la finale de l'Autumn Nations Cup entre l'Angleterre et la France (22 à 19), The Telegraph a révélé qu'il ne dirigera finalement pas la rencontre entre Toulouse et Exeter, prévue le 20 décembre prochain au stade Ernest-Wallon lors de la deuxième journée de la Coupe d'Europe.

Pour faire retomber la pression et en raison« de la nature personnelle de certaines critiques » dont il avait été l'objet après le Crunch, l'EPCR a en effet confirmé que l'arbitre irlandais serait remplacé par l'Écossais Mike Adamson. Pour rappel, M. Brace avait déjà été pointé du doigt après la victoire d'Exeter sur Toulouse en demi-finale de la dernière Champions Cup, pour un arbitrage jugé très clément avec les Anglais. Malgré tout, c'est bien lui qui sera au sifflet ce samedi après-midi à Bristol pour le match entre les Bears et Clermont.