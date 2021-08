VIDEO. Pro D2. Un nouveau maillot couvert de références pour Grenoble

Grenoble a dévoilé son nouveau maillot domicile pour la saison 2021/2022 de Pro D2. Une tunique avec de nombreuses références à la ville.

Jour de match... 🥁🥁🥁🥁

Le FCG est fier de vous présenter sous toutes les coutures le maillot domicile officiel de la saison 2021-2022 ! 🔴🔵#ForceetFierté #AllezFCG pic.twitter.com/iAaRzRsX6f — FC Grenoble Rugby (@FCGrugby) August 20, 2021

Grenoble a dévoilé son nouveau maillot domicile pour la saison 2021/2022 de Pro D2. Pour les rencontres au Stade des Alpes, le FCG arborera une tunique bleue où les références à la ville ont été mises en avant : les fameuses bulles, la tour Perret, la passerelle Saint-Laurent, les trois tours et le Stade des Alpes. À l'extérieur, les Grenoblois évolueront en rouge. On retrouve aussi des pointes de rouge sur le col et les manches du maillot "home". D'aucuns pourront regretter le sponsor qui vient recouvrir une partie des dessins.