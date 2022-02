VIDEO. Pro D2. Un essai de 80 mètres et le bonus pour Agen face à Grenoble

En ouverture de la 20ᵉ journée de Pro D2, Agen a réalisé l'excellente opération aux dépens de Grenoble qui s'enfonce au classement.

Décidément, Agen est en forme ! Dans cette affiche de cette 20ᵉ journée de Pro D2, le SUA a effectué la très bonne opération en prenant le bonus offensif face au FC Grenoble. Une victoire qui permet aux Lot-et-Garonnais de grimper provisoirement à la 10ᵉ place du classement. Côté Isérois, la chute continue et le danger de la zone de relégation plane désormais sur les coéquipiers d'Eric Escande.

Agen a fait preuve de réalisme tout au long de la rencontre, au contraire de son adversaire bleu et rouge. Les hommes de Bernard Goutta sont en confiance et se montrent plus pragmatiques aux moments opportuns. Tout l'inverse de Grenoble qui en plus d'avoir été indiscipliné (deux cartons jaunes infligés à Tanginoa Halaifonua et Lucas Dupont), a manqué de concrétiser pendant ses temps forts. Les Agenais sont allés chercher l'essai du bonus dans les dernières minutes suite à une percée monumentale de Tevita Railevu depuis ses 22 mètres. Une action conclut par Vincent Farré, qui symbolise le renouveau d'Agen.

Les coéquipiers du capitaine Paul Graou se retrouvent sur les fondamentaux, alors que Grenoble, en plus d'avoir perdu Eric Escande sur blessure avant la pause, est de plus en plus en danger au classement cette saison. La réception d'Aurillac lors de la prochaine journée s'annonce déjà comme une rencontre capitale pour le maintien en Pro D2. Agen, lui, recevra Bourg-en-Bresse, et pourrait s'assurer une fin de saison sereine en cas de victoire face à ce concurrent direct.