VIDEO. PRO D2. Sans pitié, Grenoble cartonne Colomiers et impressionne par son rugby spectaculaire

Inarrêtable au Stade des Alpes, Grenoble a balayé Colomiers 65-19. Les Isérois, en totale maîtrise, reprennent la tête de la Pro D2 et impressionnent par leur rugby spectaculaire.

Vendredi soir, le FC Grenoble a offert un véritable festival offensif en écrasant Colomiers 65 à 19 au Stade des Alpes, reprenant ainsi la tête de la Pro D2. Les Isérois ont inscrit neuf essais ! Quatre joueurs, dont le demi de mêlée Barnabé Couilloud (18e, 31e), ont inscrit un doublé.

Le contrat est rempli. Les matches de reprise sont toujours un peu délicats. Le résultat est magnifique, on retient la victoire et le bonus offensif. (Dauphiné Libéré)

Colomiers submergé

Le demi d'ouverture Sam Davies a également brillé, orchestrant le jeu avec maestria et contribuant au score. Face à cette déferlante, les Haut-Garonnais ont peiné à contenir les assauts répétés de Grenoble. Pour Florian Nicot, entraîneur de Colomiers, via le Dauphiné Libéré, le constat est sans appel :

On est venu tester notre état d’esprit, on n’a pas répondu présent. Quand on prend 60 points, on se tait, on rentre à la maison.

Malgré quelques sursauts d'orgueil, avec notamment deux réalisations de Pablo Dimcheff dans le premier acte, ils n'ont pu empêcher la domination grenobloise, concédant une lourde défaite.

Grenoble, leader affirmé

Ce quatrième succès bonifié permet au FCG de reprendre la première place du championnat, devançant Brive de trois points. Les Grenoblois confirment ainsi leur statut de prétendants sérieux à la montée.

Au-delà de l'attaque flamboyante, la défense grenobloise a su contenir les offensives adverses, ne concédant que trois essais. Cette solidité défensive sera un atout majeur pour la suite de la saison.

L'entraîneur du FCG s'est félicité de la performance de ses joueurs, soulignant leur engagement et leur discipline tout au long du match. Il a également insisté sur l'importance de maintenir ce niveau d'exigence pour les prochaines rencontres.

On n’est pas à la moitié du championnat, on valide des formes de jeu, des choses qu’on a mises en pratique. Il y a des trucs encore à régler. On essaie les uns et les autres de mettre des signaux d’alerte sur le comportement. Il va falloir rapidement se remettre au travail. (Patrick Pezery, entraîneur du FCG)

Avec cette victoire éclatante, Grenoble envoie un message fort à ses concurrents et affiche clairement ses ambitions pour la suite du championnat.