VIDEO. PRO D2. Un poteau rentrant et une première victoire d'Agen à l'extérieur cette saison

Pour l'ouverture de la 17ᵉ journée de Pro D2, Agen est allé gagner à Narbonne grâce à un drop dans les dernières minutes du Sud-Africain Danré Gerber.

Le SU Agen de Bernard Goutta a enregistré sa première victoire sur la pelouse de Narbonne (24-26). Les Agenais ont pris leur revanche face aux Audois, ces derniers s'étant imposés à Armandie le 8 octobre dernier (15-17). Bernard Goutta enregistre sa première victoire sur le banc Bleu et Blanc. De quoi donner de l'air aux coéquipiers du capitaine Vincent Farré. Les Narbonnais eux, s'enfoncent à la dernière place du championnat, et voient leur espoir de maintien en Pro D2 se compromettre fortement. Un gros coup dur porté aux hommes de Julien Seron.

Ramoka décisif

Le début de match était pourtant prometteur pour les oranges. Entreprenants et ambitieux balle en main, ils commettaient néanmoins des fautes qui permettaient au buteur adverse Danré Gerber de maintenir Agen dans le match. Le Narbonnais Aston Fortuin, suite à un ballon déployé dans les 22 Lot-et-Garonnais, échappait à un défenseur et s'en allait marquer le premier essai de son équipe, concluant ainsi une forte période de domination (22'). Agen faisait bloc, et se recentrait sur sa défense et sa combativité. En témoigne le centre Kolinio Ramoka qui sauvait son équipe d'un essai de Fortuin (déjà lui) quelques minutes plus tôt, en retournant ce dernier qui avait franchi la ligne d'en-but.

13-9 seulement à la mi-temps. Et les Agenais ne se faisaient pas prier pour revenir dans la rencontre et prendre le score. Sur un ballon de récupération très vite exploité sur les extérieurs, Paul Graou tape au pied et les Narbonnais sous pression concèdent une pénalité à cinq mètres de leurs en-but. Ce dernier jouait vite et envoyait son capitaine Farré à hauteur dans l'en-but. Jason Robertson, demi d'ouverture Narbonnais, redonnait l'avantage à son équipe, mais à un quart d'heure de la fin, Ramoka se montrait une nouvelle fois décisif en arrivant lancé dans la ligne adverse (67').

Encore une affaire de drop pour Agen

Narbonne revint en fin de match grâce à un bel essai en bout de ligne de Pierre Justes à 7 minutes du terme. Agen réagissait vite et Falatea s'écroulait dans l'en-but, mais retourné. Renvoie d'en-but de Robertson, qui commit l'erreur de taper directement sur Danré Gerber. Celui-ci, d'un magnifique drop, et avec l'aide du poteau, scella le score. Robertson eut l'opportunité de se rattraper, mais manquait son drop face aux poteaux, à l'image de Manuel Ordas la semaine dernière face à cette même équipe d'Agen. Le SUA, avec de la réussite, sort vainqueur de Narbonne, et peut désormais travailler sereinement dans la stabilité. Narbonne lui, accuse le coup, et aura du mal à assurer son maintien.

