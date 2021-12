Pro D2. Grenoble fait tomber le leader montois avec le bonus offensif !

Le premier de Pro D2 (quasi) intouchable Mont-de-Marsan, est tombé au stade des Alpes hier soir, pour le premier match de la 14ᵉ journée du championnat.

Grenoble se relance dans la course à la qualification ! Après sa probante victoire bonifiée face au leader Montois, les isérois pointent à la 8ᵉ place, en attendant la tenue des autres matchs. Le dernier qualifié Nevers possède pour l'instant 7 points d'avances. Le Stade Montois, venu avec une équipe remaniée, avait pourtant bien entamé la rencontre grâce un essai de Mensa à 23ᵉ minute, transformé par Laousse-Azpiazu, suivi d'une pénalité de ce dernier quelques minutes plus tard, qui portait la marque à 3-13 en faveur des visiteurs. Mais les locaux se sont ressaisis par l'intermédiaire de Karim Qadiri, auteur d'un doublé juste avant la mi-temps, permettant aux siens de retourner aux vestiaires avec deux points d'avances (15-13).

Dans le sillage d'un Levi Douglas omniprésent et constamment dans l'avancée, le FCG, dominateur en conquête et avec son paquet d'avant en général, a mis la pression sur les Landais. Cela s'est traduit au score par un essai d'Adrien Séguret à la 54ᵉ minute, profitant d'un jeu au pied dans l'en but de Fortunel, après un bon travail dans l'axe des avants (22-16). Mont-de-Marsan restera à hauteur jusque dans les 5 dernières minutes (25-19), avant de craquer et laisser le bonus offensif à l'adversaire (Blanc-Mappaz, 75ᵉ). Sa mêlée chahutée lui aura fait défaut, et aura donné l'occasion à Grenoble de remporter le match.