VIDÉO. INSOLITE. Arrêtez tout, on tient la fin de match la plus ubuesque de l’année

Alors qu’il n’a plus qu’à taper en touche pour offrir la victoire à son équipe. Un joueur de 2e division chilienne va vivre le cauchemar de nombreux joueurs.

Pour suivre la fin de match la plus incompréhensible du rugby moderne direction Rengo, ville chilienne de 50 000 habitants à une centaine de bornes au sud de Santiago. Une municipalité qui accueille un club de rugby surnommé “Lagartos”. Les Lézards évoluent en seconde division chilienne, un championnat qu’ils découvrent après être monté du troisième étage. À l’occasion de la 18e journée, samedi 24 septembre, les Lagartos recevaient les Old Reds, une équipe qui n’avait alors connu qu’une seule défaite en 17 rencontres de championnat. Mais à la 80e minute de cette opposition, les Lagartos pensent bien tenir un exploit majeur. Le club de Rengo a l’avantage au tableau d’affichage (15-13) et a la possession du cuir sur sa ligne. Encore mieux, l’ouvreur local, Renato Cantillana, n’a plus qu’à expédier le ballon hors des limites du terrain pour assurer la victoire à son club. À priori, la messe est dite et certains joueurs adverses commencent déjà à se tourner vers les vestiaires. C’est alors que l’impensable se produit. Cantillana tape dans le cuir… au lieu de trouver la touche, synonyme de victoire, il trouve la tête d’un coéquipier placé juste à côté. Le ballon rebondit et retombe dans les bras du demi de mêlée adverse. Ce dernier n’a plus qu’à s’affaler en Terre promise sous les regards médusés des Lagartos.

Todo parecía controlado para Lagartos, pero en la última pelota del partido apareció este error que le costó el partido... Un regalo inesperado para Old Reds que caía 15 a 13 y ganó 20-15. 🤦🏻‍♂️🏉🇨🇱#ViralScrum pic.twitter.com/JJioFjlNQf — ScrumRugby (@ScrumESPN) September 26, 2022

Les regrets du bourreau

Une action insolite qui offre la victoire aux Old Reds 15-20. Ces derniers peuvent remercier leur numéro neuf argentin qui a joué le jeu jusqu’au bout. Juan Harttig est le bourreau du club de Rengo. Une action qui marquera le joueur de 22 ans comme il l’a raconté dans un entretien avec LA NACION : “Je n’ai jamais vu une action comme ça de toute ma vie. Pourtant, je joue et je regarde le rugby depuis l’âge de 4 ans.” Mais le jeune argentin avait aussi une pensée pour ses adversaires : “Je ne sais pas à quoi je pensais à la fin du match. Je suis allé chercher le ballon et bien sûr, j'ai célébré. Il n'y avait pas moyen de gagner le match. Mais quand j'ai vu ce qui s'est passé sur les réseaux sociaux, je me suis senti mal pour les Lagartos, je pense qu'ils passent un mauvais moment et ce n'est pas l'esprit du jeu.” Le coach de l’équipe victorieuse, Daniel Astorga, a, lui aussi, réagi à cette fin de match insolite : “Je suis vraiment désolé pour ce qui s'est passé. Ce sont des gars très sympas (les joueurs de Lagartos), c'est tellement injuste que quelque chose comme ça vous arrive. Ils méritaient de gagner le match. C'est la réalité. Juanito (Hartig) y était attentif et il a marqué, mais j'avais déjà fait demi-tour donc je ne l'ai pas vu.” Une action incroyable qui risque de hanter les nuits des joueurs de Lagartos pendant un petit moment. Petite consolation, ils ne risquent pas de rencontrer de sitôt les Old Reds. En effet, l’équipe du roublard Juan Harttig va être promue en première division chilienne la saison prochaine.