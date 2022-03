RUGBY. VIDEO. Accusés de s'être moqués d'un sans-abri, deux joueurs des Ospreys suspendus

Deux jeunes joueurs des Ospreys se sont filmés en train de déranger un sans-abri. La vidéo, diffusée sur les réseaux, fait un taullé outre-Manche.

C'est le genre de gestes pour lesquels on a du mal à trouver une explication, une quelconque raison, une bribe de lucidité. Pourtant, il semble qu'ils existent bien. Selon une vidéo qui a fuité, deux rugbymen de la franchise galloise des Ospreys se seraient moqués d'un sans-abri qui dormait dans la rue, sur un matelas à même le sol. Les deux protagonistes, Callum Carson et Matthew Aubrey, ont d'ores et déjà été rappellés à l'ordre par leur club, en attentant qu'une enquête approfondie soit effectuée.

Via un communiqué, la franchise basée à Swansea s'est également excusée : "Le comportement montré dans cette vidéo est totalement inacceptable et n’est toléré par personne associée aux Ospreys. Les deux individus ont été suspendus avec effet immédiat, dans l’attente d’une enquête plus approfondie. Les Ospreys tiennent à s’excuser auprès de la personne impliquée et à souligner que ce comportement ne représente en aucun cas nos valeurs. » En attendant peut-être d'autres sanctions...