Vakatawa, star des demies, Marchand en impose, l'équipe type avant la finale

Si les joueurs d'Exeter ont été plébiscités dans l'équipe type des demi-finales, les joueurs du Racing 92 ont aussi brillé.

Planet Rugby :

Hogg (Exeter)

Nowell (Exeter) - Vakatawa (Racing 92) - Ahki (Toulouse) - O’Flaherty (Exeter)

Simmonds (Exeter) - Dupont (Toulouse)

Lauret (Racing 92) - Simmonds (Exeter) - Ewers (Exeter)

Hill (Exeter) - Ryan (Racing 92)

Williams (Exeter) - Marchand (Toulouse) - Vunipola (Saracens)

Midi Olympique :

Zebo (Racing 92)

Nowell (Exeter) - Vakatawa (Racing 92) - Whitten (Exeter) - Kolbe (Toulouse)

Russell (Racing 92) - Maunder (Exeter)

Rhodes (Saracens) - Simmonds (Exeter) - Ewers (Exeter)

Bird (Racing 92) - Ryan (Racing 92)

Williams (Exeter) - Marchand (Toulouse) - Vunipola (Saracens)

Ultimaterugby :

Hogg (Exeter)

Nowell (Exeter) - Vakatawa (Racing 92) - Ahki (Toulouse) - Maitland (Saracens)

Simmonds (Exeter) - Wigglesworth (Saracens)

Lauret (Racing 92) - Simmonds (Exeter) - Cros (Toulouse)

Bird (Racing 92) - Gray (Exeter)

Williams (Exeter) - Chat (Racing 92) - Ben Arous (Racing 92)

L'inspiration géniale de Russell qui libère le Racing 92 pour l'essai d'Imhoff [VIDEO]S'il n'a pas été l'auteur de l'essai de la victoire, contrairement à Imhoff, Virimi Vakatawa a lourdement pesé sur le succès du Racing 92 en demi-finale face aux Saracens. Le centre tricolore n'a pas été élu homme du match pour rien. Quelques minutes avant sa course décisive sur un jeu au pied de Russell, il avait déjà percé et mis le feu à la défense anglaise. Sa faculté à monopoliser des défenseurs et à faire vivre le cuir sont un atout de poids. Il a terminé la rencontre avec 72 mètres gagnés en seulement 9 courses et 3 offloads pour 2 franchissements. Notez que la presse a également saluer le gros travail de Bird et Ryan en 2e ligne ainsi que celui de Lauret un cran derrière. Solide en défense (9 plaquages) et dans les rucks, il a battu quatre défenseurs et avancés sur 26m en 8 courses.



Bien que battus, les Toulousains ont également gagné leur place dans l'équipe type des demi-finales. Cros, auteur de 15 plaquages, est plébiscité tout comme Dupont dont la vitesse et les qualités ballon en main ont donné du fil à retordre aux Chiefs. Et que dire Julien Marchand. Le talonneur a été véritable poison dans les rucks. Il a plusieurs fois sauvé le Stade en grattant quatre précieux ballons en défense. Ce qui lui a permis d'être sélectionné aux dépens du Racingman Camille Chat.