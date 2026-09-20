“On n’a pas mis ce qu’il fallait”, voilà l’une des phrases de l’entraîneur de la défense du Stade toulousain Laurent Thuéry, après la courte victoire de son équipe (23-29) au Roazhon Park de Rennes. Face au RC Vannes, promu de cette saison 2026-2027 de Top 14, le champion en titre a fait preuve d’une incroyable réussite dans ses actions offensives. Plusieurs enchaînements des Rouge et Noir ont eu les faveurs des dieux du rugby, ce samedi 19 septembre, sur la troisième journée du championnat.

VICTOIREEE 🔥



L'équipe se fait peur mais finit par s'imposer face à une très belle équipe de Vannes 🔴⚫️ pic.twitter.com/iBQaDFidxP — Stade Toulousain (@StadeToulousain) September 19, 2026

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20 minutes dans le brouillard

En clair, le staff du Stade Toulousain a surtout montré son mécontentement au sujet des premières minutes de jeu. Pour cause, jusqu’à la succession inattendue des réalisations de Paul Graou (24ᵉ) et Santiago Chocobares (32ᵉ), le club haut-garonnais montrait de sérieuses difficultés. “Franchement, sortir à 17-16 pour nous à la mi-temps, c’est très heureux”, confiait Laurent Thuéry après la rencontre, selon des propos rapportés par Rugbyrama. Au micro de Canal+, Teddy Thomas sera plus direct, estimant qu’ils ont “été chanceux”.

Avec une remise en jeu captée par Teddy Thomas, pour servir son coéquipier argentin, le Stade Toulousain a repris l’avantage. De plus, sept des neuf pénalités concédées par les Occitans l’ont été durant le premier acte. Une statistique qui montre le piège dans lequel étaient tombés les visiteurs, du côté de la Bretagne. De plus, l’équipe entraînée par Ugo Mola a été particulièrement approximative par moments, avec pas moins de 19 ballons perdus sur l’ensemble de la rencontre. Un total supérieur à celui connu contre l’Union Bordeaux-Bègles (15) et sur le terrain du Stade Rochelais (16).

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Le Stade Toulousain en excès de confiance ?

“Nous, on savait à quoi s'attendre, mais on n'a pas mis ce qu’il fallait. Ça ne se joue pas à grand-chose, mais il en manque un petit peu, ça fait des grosses différences. Et puis, il faut souligner la qualité de Vannes, tout simplement. Finalement, ça ne se joue à pas grand-chose. On n'a pas eu de marge… De toute façon, il y a zéro marge dans ce championnat”, ponctuait Laurent Thuéry face aux journalistes. Le discours général de l’encadrement toulousain est resté marqué par l’exigence, avec une volonté affichée de faire mieux, à l’avenir, au risque de retomber dans certains travers de la seconde partie de la saison précédente.

Pour cette délocalisation, les Bretons ont réussi à verrouiller le début de partie, pour empêcher les visiteurs de s’imposer dans le jeu courant. “Je pense qu'ils ont mis beaucoup plus d'intensité que nous. Notamment après ces jeux au pied où, quand le ballon n'était pas capté, les deuxièmes ballons qui traînaient au sol, c'était 100 % pour Vannes. Ça, c'est de l'engagement, c'est de l'activité pour être dans la zone et pour se jeter sur le ballon”, arguait l’entraîneur rouge et noir.

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Un coup dur pour Vannes

En parallèle, le RC Vannes fait la moue. Pour cause, cette confrontation disputée face au champion de France montre qu’ils ont bien leur place en Top 14. Cependant, l’entraîneur Jean-Noël Spitzer ne peut pas s’empêcher d’être déçu, auprès de L’Équipe. Il ne l’est “pas de ce match, mais des deux premiers, car on n'a pas mis l'intensité qu'il fallait”. Pour ce qui est du réalisme presque surnaturel de ses adversaires du week-end, il ne s’en étonne pas : “C'est l'indicateur des grandes équipes.”

Avec aucun point obtenu en trois rencontres, le club breton ne se facilite pas la tâche. Les défaites sur la pelouse du Castres Olympique (29-20) et en accueillant le MHR (12-26) coûtent déjà de précieux points. D’autant plus, les prochaines rencontres n’ont rien de rassurant, avec un déplacement à Toulon, seule autre équipe à zéro victoire cette saison, et la réception d’une Section Paloise en pleine bourre. Il faudra rapidement trouver des ressources supplémentaires, au risque de prendre un retard trop conséquent dès l’entame.

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