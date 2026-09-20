“On n’a pas mis ce qu’il fallait”, voilà l’une des phrases de l’entraîneur de la défense du Stade toulousain Laurent Thuéry, après la courte victoire de son équipe (23-29) au Roazhon Park de Rennes. Face au RC Vannes, promu de cette saison 2026-2027 de Top 14, le champion en titre a fait preuve d’une incroyable réussite dans ses actions offensives. Plusieurs enchaînements des Rouge et Noir ont eu les faveurs des dieux du rugby, ce samedi 19 septembre, sur la troisième journée du championnat.
13 millions de "perte" pour Vannes en jouant à la Rabine ? Le promu pourrait être l'un des plus gros budgets du championnat
VICTOIREEE 🔥— Stade Toulousain (@StadeToulousain) September 19, 2026
L'équipe se fait peur mais finit par s'imposer face à une très belle équipe de Vannes 🔴⚫️ pic.twitter.com/iBQaDFidxP
20 minutes dans le brouillard
En clair, le staff du Stade Toulousain a surtout montré son mécontentement au sujet des premières minutes de jeu. Pour cause, jusqu’à la succession inattendue des réalisations de Paul Graou (24ᵉ) et Santiago Chocobares (32ᵉ), le club haut-garonnais montrait de sérieuses difficultés. “Franchement, sortir à 17-16 pour nous à la mi-temps, c’est très heureux”, confiait Laurent Thuéry après la rencontre, selon des propos rapportés par Rugbyrama. Au micro de Canal+, Teddy Thomas sera plus direct, estimant qu’ils ont “été chanceux”.
Avec une remise en jeu captée par Teddy Thomas, pour servir son coéquipier argentin, le Stade Toulousain a repris l’avantage. De plus, sept des neuf pénalités concédées par les Occitans l’ont été durant le premier acte. Une statistique qui montre le piège dans lequel étaient tombés les visiteurs, du côté de la Bretagne. De plus, l’équipe entraînée par Ugo Mola a été particulièrement approximative par moments, avec pas moins de 19 ballons perdus sur l’ensemble de la rencontre. Un total supérieur à celui connu contre l’Union Bordeaux-Bègles (15) et sur le terrain du Stade Rochelais (16).Après 8 titres et plusieurs départs majeurs, Ugo Mola identifie la ''zone à risque'' qui pourrait fragiliser le Stade Toulousain
Le Stade Toulousain en excès de confiance ?
“Nous, on savait à quoi s'attendre, mais on n'a pas mis ce qu’il fallait. Ça ne se joue pas à grand-chose, mais il en manque un petit peu, ça fait des grosses différences. Et puis, il faut souligner la qualité de Vannes, tout simplement. Finalement, ça ne se joue à pas grand-chose. On n'a pas eu de marge… De toute façon, il y a zéro marge dans ce championnat”, ponctuait Laurent Thuéry face aux journalistes. Le discours général de l’encadrement toulousain est resté marqué par l’exigence, avec une volonté affichée de faire mieux, à l’avenir, au risque de retomber dans certains travers de la seconde partie de la saison précédente.
Pour cette délocalisation, les Bretons ont réussi à verrouiller le début de partie, pour empêcher les visiteurs de s’imposer dans le jeu courant. “Je pense qu'ils ont mis beaucoup plus d'intensité que nous. Notamment après ces jeux au pied où, quand le ballon n'était pas capté, les deuxièmes ballons qui traînaient au sol, c'était 100 % pour Vannes. Ça, c'est de l'engagement, c'est de l'activité pour être dans la zone et pour se jeter sur le ballon”, arguait l’entraîneur rouge et noir.11 non-JIFF, 6 rescapés : À quoi ressemblait le premier XV de départ de Vannes dans l'élite française il y a deux ans ?
Un coup dur pour Vannes
En parallèle, le RC Vannes fait la moue. Pour cause, cette confrontation disputée face au champion de France montre qu’ils ont bien leur place en Top 14. Cependant, l’entraîneur Jean-Noël Spitzer ne peut pas s’empêcher d’être déçu, auprès de L’Équipe. Il ne l’est “pas de ce match, mais des deux premiers, car on n'a pas mis l'intensité qu'il fallait”. Pour ce qui est du réalisme presque surnaturel de ses adversaires du week-end, il ne s’en étonne pas : “C'est l'indicateur des grandes équipes.”
Avec aucun point obtenu en trois rencontres, le club breton ne se facilite pas la tâche. Les défaites sur la pelouse du Castres Olympique (29-20) et en accueillant le MHR (12-26) coûtent déjà de précieux points. D’autant plus, les prochaines rencontres n’ont rien de rassurant, avec un déplacement à Toulon, seule autre équipe à zéro victoire cette saison, et la réception d’une Section Paloise en pleine bourre. Il faudra rapidement trouver des ressources supplémentaires, au risque de prendre un retard trop conséquent dès l’entame.
Spitzer est certainement l'un des meilleurs coach qu'il se trouve en top 14. (Je me demande encore comment une "grosse écurie" n'a pas tenté de le faire signer ?) La stratégie qu'il a mise en place avec du jeu au pied haut sur les ailes puis jouer les ballons sur ces récupérations a été payante pendant au moins les 2/3 de la partie. Il leur manque un peu de densité devant (On attend qu'Allemano montre un peu plus sa grinta et peut-être que l'absence de Vunipola pèse ...) Je pense que le ST était en mode diesel mais ne s'attendait pas à une telle intensité. Reste que les deux essais de 1 ère mi-temps ne sont pas complètement des essais de raccroc (surtout celui de Graou, et même celui de Choco puisque TT tente ce coup très souvent ...) En jouant davantage dans l'axe en 2nd mi -temps, les vannetais se sont un peu épuisé et à mon avis, c'est la défense du ST qui a fait la différence, car le jeu offensif n'a pas non plus été très fluide. Je souhaite que Vannes puisse rester en top 14 car ce serait un vrai aboutissement et par là suite, ça peut faire mal avec assurément l'arrivée d'investisseurs. Néanmoins le top 14 étant très dense, je ne vois pas d'équipe "faible" ou potentiellement en difficulté. Donc pas d'équipe qui puisse dévisser dans le classement. Il va falloir que Vannes se le gagne.
Le même match des Toulousains face au MHR la semaine prochaine, ce sera une belle fessée,Mola est prévenu...
Dommage pour les Bretons d'être rentré sans points, ils auraient mérité un bonus...
Oui, la défaite sans bonus est un peu cruelle au vu de ce qu'ils ont produit.
Lorsqu'on joue Toulouse, on prend les points. Vannes risque de s'en mordre les doigts à la fin de la saison.
PS: Petite info: Le Canada et Hong Kong joueront le 2éme match de la Coupe des Nations à Chambéry.
Billetterie à compter du 23 septembre.
Tu as sûrement raison et c'est d'après moi d'autant plus cruel qu'il y a matière à remords.
0 pt, c'est cher payé ... même pour apprendre, je trouve.
Le MHR risque de faire un peu tourner ... S'ils ne le font pas, ça sera un match physique et le ST est actuellement très dense sur ce point.
Même s'ils font tourner, l'année dernière ,ils ne sont pas venus en "victime" à Toulouse, cette année ce sera pareil...
Ce n'est pas dans la mentalité de Cadullo...
Oui. Les saisons se suivent et on ne sait pas trop comment elles tournent. Mais je trouve le ST plus au point que la saison dernière à la même période.
@Jacques-Tati-en-EDF, hier soir pendant le débrief sur Canal+du match contre Vannes, Dusautoir s'est montré admiratif du match des Bretons en disant que Toulouse s'était fait bouger comme rarement ils l'ont été! Et je ne sais pas si Toulouse sera beaucoup plus "dense" que Montpellier? Réponse Dimanche soir!
Ouais, c'est pas les mêmes matchs pour le MHR. Le top 14 est ainsi fait que les matchs se suivent et ne se ressemblent pas. En témoigne le Racing !
Quand à Vannes j'ai trouvé leur stratégie au pied très intelligente (un peu la même que l'UBB avait utilisé pour éliminer le ST il y a deux saisons en CCup) en tapant au pied puis en s'organisant pour bénéficier de la récupération. Ces situations offrent souvent des situations où la défense n'est pas replacée, pas en ligne et fait en sorte que même lorsque tu es un peu moins fort, tu prends des risques mais tu t'offres aussi des opportunités que personne ne peut voir venir. Tu créés un sacré brdel dans la défense et si tu es assez organisé, parce que à l'inititative, tu peux mieux gérer ces situations. Ils n'avaient rien à perdre.
Ben, ils ont quand même perdu le match... qu'au demeurant ils pouvaient gagner!Mais avoir sorti un tel match contre l'équipe premium de Toulouse va leur servir pour la suite!
Ok mais s'ils jouent le jeu direct, ils risquaient de prendre pas mal de points. En témoigne leur seconde mi-temps et fin de match où ils vienne taper dans le mur.