13 millions de "perte" pour Vannes en jouant à la Rabine ? Le promu pourrait être l'un des plus gros budgets du championnat

En quelques saisons, le promu s'est révélé comme étant une véritable place forte du rugby hexagonal, en rassemblant quasi chaque week-end un peuple breton toujours plus réceptif à la magie du rugby.

Ainsi, environ 13 000 spectateurs se rendent au stade pour supporter le RC Vannes, chose qui est amenée à encore grandir au regard de la popularité croissante du club.

Comme l'a confié Olivier Cloarec, le président de l'institution bretonne, à Rugbyrama, délocaliser les rencontres dans de plus grandes enceintes permet d'accroître les bénéfices liés à la billetterie.

509,5 millions d’euros au total : les budgets du Top 14 bondissent, Toulouse reste largement en tête et Vannes devance le Racing 92

La Rabine : un atout à double tranchant

Avec ses guichets fermés à répétition, La Rabine s'impose comme le principal actif sportif du RC Vannes, même si cette forteresse pourrait paradoxalement aujourd'hui freiner l'ambition économique du club.

Sur le papier pourtant, les dirigeants Bretons n'ont pas boudé l'effort au début de l'exercice en portant leur budget aux alentours de 26 à 27 millions d'euros selon leur président, une somme comparable, voire supérieure, à celle de clubs comme l'USAP ou le Racing 92.

Reste que ce montant pourrait grimper bien plus haut avec une enceinte de plus grande capacité, puisqu'Olivier Cloarec assure que si le RCV disputait une saison entière à Rennes, son budget passerait de 27 à 40 millions d'euros, soit un manque à gagner de 13 millions d'euros.

Le président vannetais appuie ce chiffre, dans les colonnes de Rugbyrama, sur les recettes constatées lors de la réception de Toulouse au Roazhon Park, environ trois fois supérieures à celles générées à La Rabine malgré le coût de la location et des frais opérationnels plus importants.

"Tout d’abord, cela nous permet d’aller sur un territoire qui nous connaît un peu moins, avec aussi beaucoup d’entreprises, sur ce secteur de l’Ille-et-Vilaine et la Normandie qui n’est pas très loin. Cela permet aussi au plus grand nombre de supporters, et Dieu sait que beaucoup voudraient venir nous voir à Vannes et n’y arrivent pas, d’avoir une opportunité de venir assister à un match. Si le RCV allait jouer à Rennes pendant toute une saison, ou à Nantes (ce pourrait être le cas une fois cette année, certainement lors de la réception de l’Union Bordeaux-Bègles, NDLR), notre budget ne serait pas à 27 millions mais à 40."

Olivier Cloarec pour Rugbyrama

𝟒𝟓𝐞 𝐠𝐮𝐢𝐜𝐡𝐞𝐭𝐬 𝐟𝐞𝐫𝐦𝐞́𝐬 🔥



La Rabine sera pleine à craquer et prête à rugir et pour le retour de la Bretagne en @top14rugby 💙#FiertéBretonne pic.twitter.com/1kUTKKP8NL — Rugby Club Vannes (@RugbyClubVannes) September 12, 2026

+ 2000 places pour l'été 2027

Le maire de Vannes David Robo a réaffirmé sa volonté de reconstruire la tribune Lucien-Jaffré afin de porter la capacité de la Rabine à 15 000 places, un projet estimé entre 18 et 20 millions d'euros et dont le chantier devrait débuter après l'été 2027.

En parallèle, les travaux de l'Espace du Golfe, un bâtiment de 800 m² dédié aux hospitalités, permettront à terme d'augmenter la capacité d'accueil de 650 places pour un coût de 3 434 150 €.

Cet espace, dédié majoritairement aux partenaires, pourrait également permettre à Vannes d'augmenter son nombre de sponsors, actuellement bloqué à 750 éléments.