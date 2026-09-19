VIDEO. TOP 14. Un coup de pied à la tête d'un joueur castrais a-t-il échappé à la patrouille ?

"Je ne commenterai pas, les images, elles parlent d’elles-mêmes. On est censé avoir les images, et ce n'est pas le cas. Donc je ne ferai pas d’aveux de faiblesse, ce n’est pas de mon ressort si on n'a pas la vidéo". Au sortir de la défaite 29 à 27 sur la pelouse de Castres, Pierre Mignoni en avait gros sur le coeur.

Toulon battu, Toulon déçu

Ses ouailles, battues lors de deux premières journées de TOP 14, ont vu la victoire leur échapper une fois de plus à Pierre-Fabre. Une fois de plus sur une marge très faible. D'autant plus rageant qu'un essai a été accordé au CO en première période malgré un passage en touche.

Ce n'est d'ailleurs pas la seule action qui agite les réseaux sociaux. On peut en effet y voir une vidéo en fin de match où l'ailier tarnais Rémy Baget semble mettre un coup de pied dans la tête du Toulonnais Swan Rebbadj, alors au sol.

Baget échappe à la patrouille

Quelques instants plutôt, ce dernier avait tenté de déblayer le numéro 11. Lequel a tout d'abord réagi par ce qui ressemble à une charge à l'épaule, avec un mouvement du bras. Baget se relève immédiatement et semble donner un coup de pied au niveau de l'arrière de la tête de Rebbadj.

Super coup de pied de Rémi bageat sur la tête de rebbadj + coup d épaule a la 73mn50 sur le ruck aussi : pic.twitter.com/1uZL7Uy3il — Tesspousa Tesspousa (@Charlezxie) September 19, 2026

On peut ensuite voir ce dernier se tenir l'arrière de la tête avant de se relever. Difficile avec les images de voir clairement si le pied du Castrais touche effectivement la tête de son adversaire. Mais l'intention, elle, paraît y être avec un regard orienté vers le sol.

Que risque un joueur pour un coup de pied à la tête ? Le règlement disciplinaire de World Rugby prévoit un point d’entrée de 4 semaines pour un coup de pied jugé de faible gravité, 8 semaines pour une faute moyenne et 12 semaines ou plus pour une faute de gravité élevée. Mais lorsqu’un geste sanctionnable d’un carton rouge touche la tête ou le cou, le point d’entrée ne peut pas être inférieur au niveau moyen. Un coup de pied à la tête peut donc partir sur 8 semaines de suspension, avant prise en compte des circonstances atténuantes ou aggravantes. La vulnérabilité d’un joueur déjà au sol peut également peser dans l’évaluation de la gravité du geste.

Le RCT dans le dur

Chacun aura son avis sur la question. Pour l'heure, on ne sait pas encore si le RCT va porter une réclamation. D'autant qu'une éventuelle sanction de Baget ne donnera pas la victoire aux Toulonnais. Néanmoins, cela permettrait de rappeler que ce genre d'attitude n'a rien à faire sur un terrain de rugby.

Après trois journées, le RCT ne compte toujours aucune victoire. Ces courtes défaites lui permettent cependant d'afficher trois points au compteur. Loin d'être suffisant aux yeux des Varois qui avaient fait le voyage dans le Tarn avec une équipe très compétitive. Les unités laissées en route en ce début d'exercice vont les obliger à cravacher tout au long de la saison. Un retard qui pourrait se payer cash au moment de faire les comptes.