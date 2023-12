Comment payer moins cher vos places pour une finale de Coupe d'Europe ? (Sans garantie)

Tu es certain que les Rochelais ou les Toulousains seront en finale la Champions Cup ? Coup Gagnant te garantit un billet au Tottenham Hotspur Stadium.

Retour de la Coupe d'Europe le 8 décembre prochain ! La saison 2023/2024 s'annonce palpitante avec le retour à un format multipoules qui verra les quatre clubs les mieux classés de chaque groupe se qualifier pour les huitièmes. Dès lors, tout sera possible lors de ces matchs couperets. La Rochelle va-t-elle à nouveau remporter le titre ? Toulouse va-t-il retrouver la finale après avoir échoué deux fois de rang en demie ?

Je soutiens mon équipe sur Coup Gagnant

Tu es certain que les Rochelais ou les Toulousains seront en finale ? Coup Gagnant te garantit un billet en tribunes au Tottenham Hotspur Stadium en mai prochain. Et le principe est on ne peut plus simple : tu joues sur la présence de ton équipe de cœur en finale. Si celle-ci se qualifie, tu obtiens une place pour aller y assister sans frais supplémentaires.

Comment ? En payant une somme, différente selon chaque équipe en lice, pour soutenir ton équipe préférée. Par exemple, 30 euros sur Toulouse pour une place en catégorie 5 ou 18 euros pour un billet en catégorie 6. À titre informatif, un ticket en catégorie 5 coûte 75€ tandis qu'il faudra débourser 46€ pour la catégorie 6.

L'avantage, c'est qu'il n'y a pas de tirage au sort puisque le nombre de places disponibles est limité (500 billets pour la finale de la Champions Cup, à raison de 250 par équipe répartis dans les deux catégories) ! Une fois le stock à 0 pour une équipe, il n'est plus possible d'acheter un jeu Coup Gagnant pour cette formation. Néanmoins, tu peux choisir de jouer sur plusieurs équipes dans la limite de quatre jeux Coup Gagnant maximum par club.

Et si votre club de coeur ne passe pas la phase de poules, pas d'inquiétude. Pour rappel, les clubs qui termineront à la cinquième place dans chaque poule seront qualifiés pour les huitièmes de finale de Challenge Cup. Grâce à l'assurance, votre mise est aussi valable pour les deux compétitions pour seulement 3€.

Cette année, Bayonne va découvrir la Champions Cup et la tâche ne sera pas facile. Mais on ne sait jamais ce qu'il peut se passer sur le pré. D'autant que le billet en catégorie 6 pour les Basques est à 1€ (2€ pour la Cat 5). Ces derniers pourraient très bien connaître une folle épopée en Coupe d'Europe.

Une compétition remportée ces trois dernières années par les clubs français, et notamment Toulon l'an passé. Vont-ils retrouver la finale de la Champions Cup cette année ? Si vous le pensez, la mise est de 17€ en CAT5 et 10€ en CAT6. Avec l'assurance Challenge Cup, vous pourriez aussi voir le Tottenham Hotspur Stadium au printemps si les Varois se hissent en finale.

J'accède à la billetterie sur Coup Gagnant

Bien évidemment, si ton club de coeur n'atteint pas la finale, la mise est perdue. Mais pas pour tout le monde puisque Coup Gagnant reverse une partie des bénéfiques à une association dans l'univers du rugby. Une ultime chance d'assister à la finale sera aussi offerte puisqu'un tirage au sort aura lieu entre les perdants pour remporter deux billets pour chaque finale.

La vente commencera avant la compétition, à savoir le 5 décembre, mais elle pourra se poursuivre pendant celle-ci. Selon les performances de chaque club, les prix de chaque équipe seront mis à jour au fur et à mesure que les journées passent. Mais attention, il pourrait ne plus rester de billets si vous attendez trop.