La Fédération française de rugby a dévoilé les trois niveaux de compétitions espoirs pour la saison 2020/2021.

OFFICIEL - Qui sera le premier champion de la Nationale de l'histoire ?Suite à la création de la Nationale, une nouvelle compétition entre la Fédérale 1 et la Pro D2, la FFR a décidé d'ajuster la formation des compétitions Espoirs. Et ce, afin de "répondre aux enjeux prioritaires, garantir la sécurité et favoriser la haute performance des joueurs" mais aussi aux attentes des clubs. En ce qui concerne la sécurité des joueurs, la Fédération a notamment mis en place des conditions de participations :

Réduction de la catégorie d’âge à moins de 21 ans en Reichel-Espoirs

Réduction du nombre de participations dérogatoires de joueurs plus âgés

Protocole obligatoire de tests physiques pour les joueurs devant évoluer en Reichel-Espoirs

La Fédération explique que la saison 2020/2021 sera une année de transition. Ainsi, il y aura trois niveaux de compétitions en catégorie Espoirs dès la saison prochaine : REICHEL ESPOIRS, ESPOIRS NATIONAUX et ESPOIRS FEDERAUX.

REICHEL-ESPOIRS : 34 équipes engagées avec des poules ELITE et ACCESSION. Des Brassages auront lieu en début de saison et concerneront 8 équipes.

ESPOIRS NATIONAUX : Une poule unique de 10 équipes, dont l’équipe espoirs n’évoluait pas en Reichel Espoirs lors de la saison 2019/2020. Les rencontres sont couplées à celles de la Nationale (8 journées exemptes par club sur la saison). Ce qui permet à Narbonne, Massy, Bourg-en-Bresse et Albi de continuer à évoluer en Reichel.

ESPOIRS FEDERAUX 1 : Equipes espoirs des clubs engagés en 1ère Division Fédérale pour la saison 2020/2021. Championnat couplé à la 1ère Division Fédérale.

