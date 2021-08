TRANSFERTS - Bonneval, Camara, Pointud ou encore Fall : ces joueurs sans club à l’aube de la reprise

La rentrée approche et il reste encore quelques bonnes pioches à prendre avant le début de la saison 2021-2022. Focus sur ces joueurs libres de tout contrat !

Messieurs les présidents, à vos enchères ! Alors que les premières journées de championnat avancent à grands pas, certains grands noms du rugby français sont actuellement toujours à la recherche d’un nouveau point de chute. Tandis que son frère Arthur se forge un bon petit palmarès du côté de la ville Rose, Hugo Bonneval (30 ans et onze sélections), lui n’arrive pas à se relancer. L’éternel espoir du rugby français n’a pas su profiter de son passage à la Section Paloise. Très peu utilisé par le staff béarnais, son contrat n’a pas été prolongé. Si aucun club du Top 14 ne semble disposé à le contacter pour le moment, on peut facilement imaginer que l’ancien joueur du Stade Français saura retenir l’attention de clubs de Pro D2 ou de National. En parlant d’anciens joueurs parisiens, Djibril Camara se retrouve également sur la touche, lui qui a plutôt l’habitude de déborder ses adversaires le long de celle-ci ! Non gardé pour des problèmes de comportement par l’Aviron Bayonnais en octobre 2020, il avait été licencié par le Stade Français pour le même motif. Il reste néanmoins un atout féroce sur le pré. Âgé de 32 ans, l’Essonnien cherchera peut-être un dernier défi avant de raccrocher les crampons. Quant à Benjamin Fall, ancien joueur de Montpellier, il n’a pas été prolongé du côté d’Oyonnax. Lui qui était encore international en 2018, n’arrive plus à rebondir, handicapé par les blessures.

D’un autre côté, les piliers Lucas Pointud et Clément Ric, anciens joueurs de Castres et de Lyon, n’ont pas été conservés par leur club. Malgré quelques pépins physiques, ils restent deux bonnes affaires pour les clubs de Top 14 ou Pro D2 qui seraient à la recherche de premières lignes expérimentées. En espérant qu'ils sauront rebondir à la manière de Mohamed Boughanmi, qui s’était vu recalé à la visite médicale lors de son transfert pour le LOU cette saison. Un coup dur pour l’ancien joueur de Pau qui s’était retrouvé sans rien, avant de s’engager avec Narbonne à l’intersaison.

Ces derniers ne doivent cependant pas perdre espoir, car entre le recrutement de joueurs supplémentaires (valide jusqu’au 31 janvier 2022 inclus) et la possibilité pour les clubs d’engager des jokers médicaux jusqu’en mars, leur futur rugbystique pourraient s’éclaircir !