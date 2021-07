TRANSFERT - Vannes s'active sur le marché et recrute un international irlandais !

Le pilier irlandais Rodney Ah You (3 sélections) s'est engagé avec le RCVR. Une belle recrue de plus, après Jérémy Jordaan et Rudy Paige notamment.

La Bretagne, ça vous gagne ! Pour surfer sur la dynamique de cette saison 2020/2021, le RC Vannes a activé son recrutement ces derniers jours. Après l'arrivée de l'ancien Springbok Rudy Paige (13 sélections) en début de semaine, c'est au tour d'un autre international de débarquer à La Rabine en vue de la saison prochaine. Irlandais cette fois, puisqu'il s'agit de Rodney Ah You, ce solide pilier droit (1m85 pour 128kg) aux 3 capes sous le maillot vert. A 32 ans, Ah You est bien connu de tous les amateurs du rugby celte, puisqu'il a cumulé plus de 150 matchs professionnels depuis son arrivée en Irlande, que ce soit du côté du Connacht, de l'Ulster ou plus dernièrement de Newcastle. Le Néo-Zélandais d'origine est aussi réputé pour sa rudesse en défense et sa solidité sur les fondamentaux : une bien belle recrue pour le club breton, qui entend bien viser le Top 14 très vite. 🚨🏉𝙊𝙛𝙛𝙞𝙘𝙞𝙚𝙡 : Notre première ligne se renforce avec la signature du pilier 𝙍𝙤𝙙𝙣𝙚𝙮 𝘼𝙝 𝙔𝙤𝙪.



