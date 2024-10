TRANSFERT. Provence Rugby frappe fort et recrute un Tricolore en 1e ligne !

Le Lyonnais Sébastien Taofifenua a donné son accord pour rejoindre Provence Rugby la saison prochaine, qui réalise là un gros coup.

L’actuel 5ᵉ de ProD2 frappe fort sur le marché des transferts en recrutant un pilier habitué aux joutes du Top 14. Midi Olympique annonce que Sébastien Taofifenua aurait donné son accord pour rejoindre les Provençaux la saison prochaine.

Forts d’un recrutement XXL à l’été dernier, Aix ne compte pas s’arrêter là. Si George North, Jules Plisson, Ian Boubila et Tornike Jalagonia avaient déjà rejoint le club, l’ogre de Provence en veut toujours plus. Un recrutement à la hauteur de leurs ambitions, qui annonce une remontée dans l’élite dès cette année ?

Ce qui est sûr c’est que le pilier aux 9 sélections viendra stabiliser le pack. Le frère de Romain, passé par Perpignan, Bordeaux Bègles et Toulon amènera toute son expérience à un groupe qui se structure année après année.

Malgré un début de saison mitigé, Provence Rugby pointe dans le Top 6 au classement. Dans les mêmes temps de passage que Brive et Béziers et déjà devant Dax et Oyonnax, qu’ils ont corrigés à domicile (38-3).

Le chemin est encore long pour les Provençaux qui avaient vu leur rêve d’accession stoppé net par Grenoble en demi-finale l’an dernier (22-23). Mais la signature de Sébastien Taofifenua vient ancrer un peu plus la légitimité du club à une montée dans l’élite.

Le recrutement ne fait que commencer pour Aix, qui devra composer avec l’arrivée en fin de contrat de pas moins de 18 joueurs. Parmi eux, des noms bien connus du Top 14 comme Hayden Thompson-Stringer, Josh Tyrell ou encore Atila Septar.

Rendez-vous en juin pour savoir si cette belle promesse aura donné un supplément d’âme aux Aixois. La ProD2 est un championnat impitoyable et les écuries rivales sont armées jusqu’aux dents pour décrocher le précieux sésame.