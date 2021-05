Transfert. Pro D2. Le pari fou de Rouen qui mise sur un jeune joueur de Fédérale 2

Le Rouen Normandie Club a annoncé l'arrivée d'une jeune joueur de Fédérale 2 et ancien coéquipier de Gabin Villière.

Le marché des transferts bat son plein dans le rugby amateur, et ce, depuis quelques mois. Il faut dire que l'arrêt des compétitions a permis aux clubs amateurs de mieux préparer les prochaines saisons. Les clubs professionnels veulent également recruter avec l'espérance du retour en masse du public dans les stades. Du côté du Rouen Normandie Rugby, on apprend que l'entraîneur en chef Richard Hill quitte le club après 8 ans de bons et loyaux services. Hill a réussi à faire monter le club en Pro D2 et à le maintenir cette saison. L'Anglais a décidé de prendre du temps pour lui avec cette pandémie qui l'a éloigné de sa famille.

Rouen, place forte dans la région, s'est également offert les services d'un jeune joueur, qui n'est pas issu du monde professionnel. Il s'agit de Joris Lezat, demi de mêlée actuellement au Havre en Fédérale 2. Joris a fait toutes sa formation à l'école de rugby de Saint-Lô dans la Manche. Après avoir participé à la montée en Honneur du club, le joueur de 25 ans a décidé de faire un petit tour du côté de l'Irlande et les Bective Rangers (D2). À son retour, c'est Rennes qui le récupère, alors en Fédérale 2, avant d'atterrir au Havre. Joris Lezat a fait sa saison derrière le pack costaud de la ville portuaire et surtout, en tête du championnat après 5 matchs et 21 points. Le profil de Joris est similaire à son ami Gabin Villière, également originaire du club de Saint-Lô et avec qui il formait la charnière parfaite en cadet-junior. Villière, ensuite passé par Rouen puis actuellement à Toulon, jouait numéro 9 tandis que Joris numéro 10.

Rouen a officialisé son arrivée pour une seule saison, afin de "prêter main forte aux lignes arrières".