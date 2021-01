Toulon aimerait jouer son match perdu face aux Scarlets

Le RCT souhaiterait que son match perdu sur tapis vert face aux Scarlets soit rejoué. C'est en tout cas ce qu'a confirmé son président.

C'est une histoire décidément sans fin. Petit rappel des faits. Le 18 novembre dernier devait se tenir la rencontre de Champions Cup entre les Scarlets de Llanelli et le RC Toulon au Pays de Galles. Un gallois avait alors été testé positif au Covid-19 en début de semaine. La rencontre initialement prévue le vendredi se voyait donc reportée au dimanche. Impensable pour le contingent toulonnais, jugeant les mesures sanitaires trop laxistes, et refusant de jouer. Un seul mot d'ordre alors dans le camp toulonnais, priorité à la santé des joueurs. Résultat, défaite sur tapis vert et un imbroglio incroyable autour de ce match.

Mais depuis cette semaine, la majorité des clubs de Top 14 sont montés au créneau et viennent en aide au RCT mais également au Stade Français, en demandant à ce que leurs rencontres respectives face aux Scarlets et Cardiff soient rejouées. Cela entraînerait donc l'annulation de la décision première, et une date de report devra alors être trouvée. Interrogé à ce propos par L'Equipe, le président varois Bernard Lemaître s'est montré unanime sur le sujet. Si opportunité il y a, le match devra se rejouer : ''Il y a eu une proposition de la part d’un autre président il y a quelques jours, qu’il a réitérée ce soir. Si cette demande venait à faire l’unanimité et que la Ligue formulait une requête officielle, le RC Toulon l’accepterait bien volontiers''. Un feuilleton qui n'est pas prêt de prendre fin donc.