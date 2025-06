TOP 14. Alldritt out, Section à bloc : le Stade Rochelais part en mission commando à Pau

Dernière journée à suspense pour La Rochelle : privée d’Alldritt et de Jégou, l’équipe devra aller chercher sa qualif’ à Pau. Une mission à haut risque face à une Section prête à jouer les trouble-fêtes.

Alldritt forfait, Jégou toujours pas apte

Le Stade Rochelais va devoir cravacher. Ce samedi, à l’occasion de la 26e et dernière journée de Top 14, les Maritimes se déplacent à Pau avec un double handicap : l’absence de leur capitaine Grégory Alldritt, forfait (cheville), et celle d’Oscar Jégou, toujours convalescent. Deux cadres du pack indisponibles au moment où ça compte le plus.

Un ''transfert médical'' : le All Black Nepo Laulala écoeuré par son départ du Stade ToulousainTouché lors du match contre Perpignan, Alldritt ne sera pas du voyage à Pau. Un coup dur tant son activité au sol, ballon en main et sa science du jeu sont précieuses. Quant à Oscar Jégou, France Bleu évoque une possible reprise en cas de qualification pour les phases finales, mais rien n’est encore certain. Surtout, il serait apte qu'au stade des demi-finales.

Compo probable 1 WARDI 2 BOURGARIT 3 ATONIO 4 LAVAULT 5 SKELTON 6 CANCORIET 8 BOUDEHENT 7 HADDAD 9 KERR-BARLOW 10 HASTOY 11 LEYDS 12 DANTY 13 SEUTENI 14 NOWELL 15 DULIN

Le Stade sous la menace paloise et clermontoise

Actuellement 6es avec 62 points, les Rochelais ne sont pas à l’abri. Clermont (7e) et Pau (8e) guettent la moindre faille. La Section, qui reste sur trois succès de rang, est à 5 points et jouera sa peau devant son public.

Quant à l'ASM, elle ne compte que trois longueurs de retard. Le match face au MHR sera déterminant. Des Héraultais qui, eux, n'ont plus rien à jouer dans cette saison si ce n'est aller chercher une qualification pour la Champions Cup. Pour cela, il faudra terminer à la 7e ou à la 8e place. Pour le moment, les Cistes sont 9es.

En cas de défaite, La Rochelle pourrait se faire doubler et manquer les phases finales. Mais une victoire bonifiée pourrait même les propulser à la 4e place, synonyme de barrage à domicile. Autant dire que tous les scénarios sont sur la table.

« On est encore en vie »

Face à la pression, Rémi Talès, coach des trois-quarts, préfère retenir le positif : « On est encore en vie » (Rugbyrama). Après une saison en dents de scie, La Rochelle s’est ressaisie au bon moment, avec 4 victoires sur les 5 derniers matchs. Jean-Pierre Élissalde, ancien entraîneur du club, salue cette montée en puissance : « Le Stade s’était perdu, mais maintenant il a retrouvé sa force » (France Bleu). 70 essais en France : ce fils d’une légende du Top 14 débarque pour faire ''aussi bien que son père''Samedi à Pau, ce sera donc un vrai 8e de finale. Le genre de match où l’on attend les leaders… même s’ils ne sont pas sur la feuille. Alldritt et Jégou pourraient revenir pour les matchs couperets. Mais encore faut-il s’y qualifier. À Deflandre ou ailleurs, l’histoire reste à écrire.