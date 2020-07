[TACTIQUE] On a analysé les 3 plus belles minutes de rugby non-stop !

En 2013, les Highlanders défiaient les Chiefs, et Tim Nanai-Williams inscrivait l'un des plus beaux essais de l'histoire du Super Rugby.

Combien de temps faut-il pour atteindre l’extase ? 3 minutes, et 4 secondes. Certains diront qu’il s’agit d’une piètre performance, mais il faut d’abord de replacer l’affaire dans le contexte. Ici, on parle d’un match de rugby, et d’une des actions les plus mythiques de ces dix dernières années. Pensez à l’essai du bout du monde, inscrit par les Bleus face à la Nouvelle-Zélande. Maintenant, imaginez un essai avec quatre fois plus de passes, mais aussi… 6 turnovers et 16 temps de jeu !

C’est ce qu’ont proposé les Highlanders et les Chiefs. Rugby Porn.