STATISTIQUES. Défenseurs battus, offloads, plaquages, les perf' impressionnantes des Bleus en Champions Cup

L'ouvreur de l' UBB Mathieu Jalibert est le meilleur réalisateur de la saison avec un total de 39 points. Face à Bristol , le Tricolore a inscrit 22 points. Deux de plus que son concurrent chez les Bleus Romain Ntamack Dans le classement des meilleurs marqueurs, on retrouve aussi Camille Lopez (35 pts) et Maxime Machenaud (27 pts).