Soleil des Antilles, rugby, soirée au ti-punch, déplacements en avion : Bienvenu au Archiball Rugby de Saint-Martin

Le rugby à Saint-Martin c’est : une bande de copains jouant au soleil toute l’année qui se baigne dans de l’eau turquoise. Au mois de mars, tu as plus l’impression de jouer sur la terre battue de Roland-Garros qu’à la Paris Défense Arena. Les rendez-vous d’avant match se font 2h avant le coup d’envoi comme partout en France, mais pas pour le discours du coach, chez nous, c'est surtout pour ramasser les crottins de chevaux secs afin de pas tomber dedans au premier ruck.

Il faut aussi tracer les lignes au rouleau de peinture d’intérieur, installer les poteaux en PVC. Pas de soucis avec les douches : deux cuves parfaitement irriguées quand il pleut la semaine de match… ou pas ! C’est aussi et bien évidemment de belles troisièmes mi-temps au ti-punch après la victoire, quelques arbitres sont tombés à l’apéro, mais ont su se ressaisir pour continuer et aller tout seuls côté hollandais sans voiture et… Ils étaient loin d’être malheureux (On vous laisse vous renseigner pourquoi). Et là, on ne parle que des matchs à domicile !



Sinon il y a les matchs à l’extérieur aussi, 1h d’avion, 1 fois par mois, pour rencontrer les équipes de Guadeloupe, de Martinique ou de Guyane, chez nos voisins de Saint-Barthélémy pour le fameux derby. Week-end entre copains ! Voitures de location, hôtel comme les pros (de l’apéro) et après ce petit périple entre baignades dans les piscines naturelles et visites des exploitations de rhum, il faut rentrer à la maison… En avion encore ! Quelques malins s’amusent toujours à essayer de faire le speech des stewards au micro, mais toujours sans réussite. Et on nous dit dans l’oreille que certains ont même essayé de mettre les fesses sur le hublot à l’atterrissage, mais comme personne peut vous doubler dans les airs, c'est moins drôle d’un coup !

Mais… Au-delà de tout ça, il y a cette famille que nous nous sommes créés : ce petit club de rugby isolé dans les mers des Caraïbes… Des seniors 2 fois vice-champions de Guadeloupe… des séniors qui participeront au TAG Antilles-Guyane en avril 2024... Il y a aussi les Archigirls … de vraies battantes, totalement investies dans l’école de rugby qui participent au championnat de Guadeloupe. Il y a aussi l’EDR qui ne cesse d’attirer des jeunes Saint-Martinois pour s’initier à la pratique du rugby avec même des tournois remportés en Guadeloupe ces dernières années alors que Saint-Martin n’est pas reconnu comme une terre de rugby. C’est une famille dans laquelle tous les bénévoles, par le biais de la seule présidente féminine d'un club de rugby aux Antilles, œuvrent d’arrache-pied pour améliorer le terrain, car pour le moment, il n’y a ni douches, ni vestiaires aux normes, mais un super groupe travaille sur ça ! L'abus d'alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.



Depuis 1985, les Archiball est un club uni, unique qui a bien pour objectif de contribuer au développement de la pratique du rugby à Saint-Martin et dans les Antilles françaises. Un petit caillou de rugby isolé qui agit et qui arrive à faire déplacer toutes les catégories : des U8 jusqu’aux seniors masculins et féminins et bientôt nos petits vieux du loisir. Le club Archiball est constamment à la recherche de nouveaux joueurs, joueuses, éducateurs, intervenants, donc si ça t’intéresse de venir jouer au rugby pendant six mois de l’année sous le soleil des Antilles, boire quelques ti-punchs, et te baigner dans de l’eau turquoise, le club t’ouvre ses bras et ses opportunités sur place avec grand plaisir, alors n’hésite pas à leur envoyer un message sur Facebook !