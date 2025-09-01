SEVENS. Le rugby à 7 fait son come-back en France un an après le sacre olympique

Après la folie olympique, le rugby à 7 va poser ses valises en France. Et c’est Bordeaux qui a raflé la mise : du 5 au 7 juin 2026, la ville accueillera la dernière étape du circuit, décisive pour le titre.

Le rugby à 7 fait son retour en France. La FFR et World Rugby ont officialisé la nouvelle : Bordeaux accueillera la dernière étape du circuit mondial, du 5 au 7 juin 2026. Une affiche de gala qui réunira les 12 meilleures nations masculines et féminines de la saison.

Une anomalie du calendrier

Cela faisait trois ans que le circuit n’avait plus posé ses valises en France, depuis Toulouse en 2023.

Et la saison 2025 avait même été la première sans aucune étape européenne. Un vide que la FFR voulait combler pour surfer sur l’élan des Jeux Olympiques de Paris 2024, marqués par l’or historique des Bleus emmenés par Antoine Dupont et une affluence record au Stade de France.

Pour Florian Grill, président de la FFR, ce rendez-vous est stratégique :

“Accueillir une étape du circuit mondial de rugby à 7 à Bordeaux est une immense fierté et une formidable opportunité. Le 7, c’est le rugby dans toute sa modernité : spectaculaire, convivial et universel. Il attire un nouveau public et inspire la jeunesse.”

Le choix de Bordeaux n’est pas un hasard. Ville de rugby par excellence, portée par son stade moderne et ses supporters fidèles, la capitale girondine s’offre une vitrine internationale. Et pas n’importe laquelle : cette étape sera la dernière du circuit, autrement dit celle qui sacre les champions du monde.

Quel objectif pour les Bleus ?

Avec le nouveau format du HSBC SVNS, les six étapes régulières mèneront à un championnat du monde final en trois actes : Hong Kong, Valladolid et Bordeaux. Les Français, champions olympiques en 2024, viseront logiquement le titre. Les Bleues, encore en quête de leur premier sacre, auront elles aussi l’occasion de briller devant leur public.

Après Paris, le rugby à 7 entend bien confirmer qu’il n’est pas qu’un feu de paille olympique. Bordeaux 2026 sera une nouvelle étape clé pour ancrer définitivement la discipline dans le paysage sportif français.