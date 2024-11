RUGBY. XV de France. Ce jeune rival qui pousse Antoine Dupont à se surpasser

Pour Antoine Dupont, cette tournée de novembre est cruciale. Un an après la désillusion en Coupe du monde, il veut guider les Bleus vers un renouveau, entouré de jeunes talents ambitieux comme Nolann Le Garrec.

Pour Antoine Dupont, cette tournée de novembre marque un tournant : un an après la désillusion face aux Springboks en quart de finale de la Coupe du monde, le capitaine des Bleus reprend le flambeau avec une nouvelle ambition. Pour lui, c'est maintenant que commence ce nouveau cycle.

Avec l'arrivée d’un staff qu’il n’a pas encore côtoyé au quotidien, Dupont entre un peu en territoire inconnu, entouré de nombreux nouveaux visages. En particulier au sein du groupe concocté par Fabien Galthié. "Pas mal de nouveautés donc, évidemment que ça nous projette vers notre objectif ultime, qui sera la prochaine Coupe du monde."

Nolann Le Garrec, l’étoile montante

Parmi ces nouveaux éléments, Nolann Le Garrec, 22 ans, attire particulièrement l’attention. Après ses débuts prometteurs lors du Tournoi des 6 Nations, le Racingman a gagné ses galons de Bleu en éclaboussant le terrain de son talent et de sa créativité, avec notamment une chistera spectaculaire contre le Pays de Galles qui a marqué les esprits.

À tel point que pour les tests de novembre, c’est lui qui devrait démarrer face au Japon aux dépens du Bordelais Maxime Lucu, habituel remplaçant de Dupont. "Nolann, je l'ai côtoyé lors du Tournoi 2023 où il avait une feuille de match sans rentrer (contre l'Italie, NDLR.). Mais il était venu s'entraîner plusieurs fois avec nous."

Pour Dupont, la concurrence est saine et motivante. "Évidemment, à chaque fois qu'il y a un joueur de qualité à son poste, ça pousse toujours à essayer d'être meilleur. Ça ne peut avoir qu'un impact positif", admet le capitaine. Nolann, Émilien, Théo, Paul... ces jeunes pousses arrivent en force, avec des prestations solides en Top 14 et un parcours brillant en équipes de France jeunes.

Vers une nouvelle dynamique

À bientôt 28 ans, Dupont se sent rajeuni et responsabilisé face à cette nouvelle vague. Il plaisante même : "Quand on regarde les dates de naissance de certains dans la liste, je prends quand même un coup de vieux !" Mais il reconnaît surtout le potentiel immense de cette génération montante. "Que ce soit Nolann ou les autres, c'est normal qu'ils soient appelés avec les prestations qu'ils font."

Pour le Toulousain, ce brassage générationnel est essentiel pour maintenir une équipe compétitive et toujours en quête de progrès. C'est cette dynamique, faite de jeunes talents et d'anciens, qui pourrait permettre aux Bleus de viser haut dans les années à venir. Dupont, en leader, voit là une opportunité de se réinventer, tout en restant la pierre angulaire de cette équipe de France.