RUGBY. XV de France. Affaire Auradou-Jegou : une épreuve traumatisante pour l’équipe selon Galthié

Le sélectionneur Fabien Galthié a abordé avec émotion l'affaire Auradou-Jegou, affirmant l'importance de l'intégrité et du soutien au sein du XV de France.

C’est un Fabien Galthié visiblement affecté qui s’est présenté en conférence de presse ce mardi, suite à l’arrestation en Argentine de Hugo Auradou et Oscar Jegou, accusés d’agression sexuelle.

« C’est une période très difficile », a-t-il confié dès les premières minutes via L'Equipe, donnant le ton à une intervention marquée par l’émotion et la sidération.

Le sélectionneur du XV de France n’a pas caché l’impact de cette affaire sur l’équipe. « Ça a été vécu comme un traumatisme », a-t-il déclaré, soulignant l’état de choc dans lequel se trouvent les joueurs et le staff. « Il y avait une forme de sidération quand on a appris les nouvelles. La première des choses, c'est d'avoir une pensée pour la victime. »

Galthié a insisté sur le fait que l’intégrité est une valeur fondamentale du rugby français. « Nous sommes sans concession avec le respect des règles et la protection de la liberté. Pour nous, c'est une valeur fondamentale de notre mode de fonctionnement. » Une position ferme et sans équivoque qui résonne avec la volonté de transparence et de rigueur que prône la Fédération.

Le coach des Bleus a également tenu à rappeler le soutien apporté aux joueurs restant dans le groupe. « Tout est mis en œuvre pour accompagner les joueurs concernés mais aussi l’ensemble de la délégation pour traverser ce moment-là. » Une solidarité essentielle pour préserver la cohésion d’une équipe en pleine préparation pour les prochaines échéances internationales.

Face à cette crise, Galthié et son staff travaillent d’arrache-pied pour maintenir le cap. « Dans ce contexte difficile, l'équipe va jouer. On verra demain (mercredi). Nous devons traverser cette période difficile. » Des mots empreints de détermination qui témoignent de la volonté de ne pas laisser cet événement déstabiliser l’équipe.

« Tout est mis en œuvre de notre côté pour accompagner le travail de la justice argentine ». Ce triste épisode met en lumière les défis auxquels le XV de France doit faire face, au-delà du terrain. Fabien Galthié, par son discours, a rappelé l’importance de l’éthique et de la solidarité, des piliers sur lesquels repose le rugby et qu’il entend bien préserver coûte que coûte.