RUGBY. Virimi Vakatawa sur le point de faire un retour inattendu au niveau international ?

L'ancien centre du XV de France et du Racing 92 Virimi Vakatawa devrait très prochainement participer à une rencontre internationale avant la Coupe du monde.

RUGBY. Top 14. Fin de carrière pour Virimi Vakatawa, la cause connueIl y a presque un an jour pour jour, on apprenait la retraite forcée de Virimi Vakatawa. Le centre du XV de France et du Racing 92 était contraint de raccrocher les crampons en raison d'un problème médical. On parlait à l'époque d'une anomalie cardiaque. "Ce n'est pas une pathologie qui est liée à la pratique du rugby mais qui est susceptible de le mettre en danger lors de pratique sportive intense."



Le sport de haut niveau, et donc le rugby professionnel, semblait donc derrière lui. Or, Rugby Pass nous apprend ce samedi, et ce, alors que le XV de France affronter l'Ecosse à Murrayfield, que l'ancien Tricolore devrait très prochainement rejouer au rugby. "Bien que l’interdiction limite la participation de Vakatawa au rugby français, il semble qu’il reste éligible pour jouer au rugby au sens large."



Ainsi, les Barbarians britanniques seraient sur le point d'annoncer que l'ancien international français à XV et à 7 fera partie de l'équipe qui affrontera les Samoa dans quelques semaines. Un match de préparation entre la sélection et les Îliens est en effet programmé le 18 août prochain Brive. Une affiche de gala pour les supporters.



Sélectionné avec le XV de France pour la dernière fois lors de la tournée au Japon durant l'été 2022, Virimi Vakatawa pourrait donc à nouveau évoluer au niveau international. On imagine que le Fidjien d'origine aux 32 sélections avec les Bleus ne s'est pas tournée les pouces depuis l'annonce de sa retraite.



Il lui faudra en effet être prêt physiquement pour défier les Samoans dans deux semaines. Ces derniers sont en effet en pleine préparation pour la Coupe du monde. Ils participent actuellement à la Pacific Nations Cup avec le Japon, les Fidjiens et les Tonga. Ils ont d'ailleurs battu les Japonais ainsi que les Tongiens ce samedi.



Ce match face aux Barbarians sera très certainement pris très au sérieux par les Samoa. En effet, ils ont hérité d'une poule relevée avec l'Argentine et l'Angleterre. Ils retrouveront également le Japon ainsi que le Chili. Ils peuvent donc espérer remporter deux matchs et même poser pourquoi pas des problèmes aux Anglais ainsi qu'aux Pumas.



Nul doute que les fans de rugby présent le 18 août prochain à Brive seront heureux de revoir Virimi Vakatawa sur un terrain de rugby. L'ancien Racingman était il y a quelques années l'un des meilleurs joueurs à son poste. Sa capacité à mobiliser les défenseurs et à faire vivre le ballon faisait de lui l'un des centres les plus spectaculaires de la planète ovale.