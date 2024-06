RUGBY. Romain Ntamack en Argentine avec le XV de France ? ''Il a fourni beaucoup d’efforts pour revenir''

La demi-finale du Top 14 est imminente, avec Toulouse et La Rochelle prêts à en découdre. Romain Ntamack, quant à lui, ne rejoindra pas les Bleus en Argentine, une décision prise pour son bien-être.

La demi-finale du Top 14 entre le Stade Toulousain et La Rochelle approche à grands pas. Un match qui verra s'affronter une grande partie des joueurs "premium" du XV de France. Alors que les spéculations allaient bon train sur une possible sélection de Romain Ntamack pour la tournée des Bleus en Argentine, le directeur de la performance du XV de France, Nicolas Jeanjean, a mis fin aux rumeurs.

XV DE FRANCE. Les retours de Serin et Carbonel, les nouveautés de Jauneau et Jurand : les 32 Bleus en stageEn conférence de presse via Actu.fr, Jeanjean a été catégorique sur l'hypothèse de voir Ntamack en Argentine. "Je me suis positionné personnellement sur ce sujet. Romain n’a pas participé à la totalité de la saison mais il a fourni beaucoup d’efforts pour revenir. Ce n’est pas parce que nous, spectateurs, ne les avons pas vus qu’il n’a pas travaillé, et cela demande beaucoup d’énergie de revenir et être rapidement performant comme il l’a été", a-t-il expliqué.

Le message est clair : la priorité est de laisser Ntamack se régénérer après une saison intense marquée par des blessures et un retour sur les terrains rapide mais exigeant. "Laissons-le terminer sa saison et se repréparer tranquillement pour la saison qui vient", a ajouté Jeanjean. Après son sacre en Champions Cup, Toulouse espère conserver son titre en Top 14 et réaliser un nouveau doublé.

Cette décision prend également en compte la vie personnelle du joueur. Ntamack va bientôt devenir papa, un événement important qui justifie, selon Jeanjean, qu’il reste auprès de sa famille. "En plus, il va être papa donc il est logique qu’il reste en famille", a-t-il souligné.

Pour le comité de sélection, l'équilibre entre la performance sportive et le bien-être des joueurs est essentiel. Cette position reflète une gestion intelligente et humaine de la carrière des joueurs du XV de France. Et ce, alors même que l'ouvreur des rouge et noir ne compte que six matchs au compteur toutes compétitions confondues en 2023/2024.

RUGBY. Grande première pour le XV de France cet été sur la chaîne L'ÉquipeLes supporters du Stade Toulousain et des Bleus peuvent donc se rassurer : Ntamack aura tout le temps de recharger ses batteries et de revenir encore plus fort pour la prochaine saison. En attendant, les Bleus devront se passer de ses services pour la tournée estivale en Argentine. Une série de tests qui se fera également sans l'autre ouvreur des Bleus Matthieu Jalibert ou encore Nolann Le Garrec.

Deux éléments sur lesquels l'encadrement tricolore compte pour l'avenir. Le numéro 10 de l'UBB ainsi que le demi de mêlée du Racing 92 vont avoir tout l'été pour se soigner et de reposer. Ce qui ne sera pas le cas d'Antoine Dupont. S'il ne partira pas en Amérique du Sud, le Toulousain sera sur le pont en raison des Jeux olympiques. Le Toulousain espère en effet décrocher une médaille avec France 7.