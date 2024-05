RUGBY. Record d'affluence, de plus en plus sexy, la Pro D2 attire du monde au stade !

Qui a dit que la seconde division était en perte de vitesse ? Chaque année plus attractive, la Pro D2 est un vivier de talents et attire les foules. Cette saison, un record historique a été battu...

Record d'affluence

Cette saison de Pro D2 a été tout bonnement historique, sur tous les points ! D'abord, sportivement, le suspens était à son paroxysme et jusqu'à la dernière journée de championnat, la dernière action, rien n'était joué.

Ce suspens était présent à tous les niveaux, à commencer par le bas du classement où Rouen a tristement concédé la relégation sur la pelouse de Mont-de-Marsan, après une pénalité ratée à la dernière action par Franck Pourteau. Les hommes de Sébastien Tillous-Borde sont tombés les armes à la main.

Plus haut dans le classement, une véritable bataille était observable à Nevers, qui accueillait Dax, mais aussi à Brive contre le BO. Les Corréziens avaient fait le travail sur la pelouse de Vannes, et ont réussi à obtenir un ticket pour les phases finales à la dernière action grâce à un essai de Boudou.

Évidemment, ces scénarios de folie ont permis à la Pro D2 de tenir en haleine les supporters de chaque club, mais aussi les amoureux du Top 14, qui s'intéresse de plus en plus à ce qu'il se passe dans l'échelon inférieur.

Au terme d'une saison exceptionnelle, le record d’affluence a été battu cette saison avec 1 354 310 spectateurs présents dans les stades. Une première depuis sa création en 2001 !

La LNR a donc pu observer une hausse de 18% par rapport à la saison dernière, qui était déjà riche en émotions, soit 5 643 spectateurs par match en moyenne. Ce nombre explose notamment grâce aux grosses écuries du championnat, comme Vannes qui cumulait régulièrement 11 000 spectateurs à la Rabine.

Brive arrivait également à faire plus de 10 000 spectateurs sur plusieurs affiches de la saison. Même chose au stade Maurice-David de Provence Rugby, où les 8 000 spectateurs assistaient à de jolies prestations. Le stade Raoul-Barrières de Béziers, avec ses 18 550 places, fait aussi grossir la moyenne, tout comme le stade des Alpes qui a une capacité de 20 000 places.

En plus de cela, les équipes de Pro D2 se renforcent chaque année un peu plus, et lorsque l'on voit les joueurs qui débarqueront l'année prochaine dans la seconde division, on comprend un peu plus cet engouement. George North et Jules Plisson rejoindront Provence Rugby, Courtney Lawe a été annoncé à Brive et Caleb Timu à Colomiers.

En clair, ne ratez pas les demi-finales jeudi et vendredi entre Grenoble et Dax, ainsi que Béziers et Brive. Spectacle garanti !

