RUGBY. Radradra, Waisea, Wainiqolo... Le squad affolant des Fidji pour la tournée de novembre

Vern Cotter a dévoilé le groupe fidjien qui voyagera en Europe pour la tournée de novembre. On y retrouve 8 "français", au milieu d'un squad absolument dingue.

RUGBY. Pisté par trois clubs de Top 14, la bombe Vinaya Habosi a bien failli perdre la vie

Cette saison encore, les nouvelles têtes fidjiennes ne cessent d'éclore. Jiuta Wainiqolo confirme l'étendue de son potentiel immense sortie après sortie, Sireli Maqala détonne au sein de la ligne d'attaque bayonnaise et à l'étranger, l'on pourrait citer la saison 2022 de Vinaya Habosi en Super Rugby, lors de laquelle il fut assurément l'un des garçons les plus fascinants à voir jouer. Leur point commun ? Au-delà de tous être issus de l'archipel océanien, ces 3 garçons, pour commencer par eux, ont tous été appelés dans le groupe qui défiera l'Ecosse, l'Irlande et les Barbarians français cet automne. Mais ces "pépites" ne sont qu'un tas d'or au milieu d'une véritable mine de métaux précieux.

Pour tout vous dire, Vern Cotter a également convoqués des garçons comme Semi Radradra, Waisea, Vilimoni Botitu, Levani Botia ou Viliame Mata. Pour potentiellement former une équipe capable de bousculer n'importe quelle grande nation de ce jeu. Les hommes du Pacifique nous l'avaient encore prouvé l'an dernier à pareille époque, en secouant fortement le Pays de Galles à Cardiff pendant 65 minutes, avant de craquer, la faute à leur indiscipline. Doux péché fidjien, lorsque l'on sait ce qu'est capable de faire une ligne composée de tous ces talents sur un terrain...