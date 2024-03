RUGBY. Pro D2. ''Il ne va pas fermer sa gue*le'', la frustration de Ruiz après la courte défaite à Grenoble

L'ancien arbitre, désormais entraîneur, Alexandre Ruiz n'a pas caché sa frustration après la courte défaite du SA XV sur la pelouse de Grenoble en Pro D2.

La saison régulière de Pro D2 touche bientôt à sa fin. Et le moindre point gagné ou laissé en route peut faire la différence. Et ce, aussi bien dans la course à la qualification que dans la lutte pour le maintien.

Ce vendredi soir, le SAXV a ramené un bonus défensif de la pelouse de Grenoble. 13e au classement de la deuxième division, la formation charentaise n'est qu'à trois longueurs de la zone rouge et de Montauban. S'imposer en Isère aurait été un grand bol d'air pour les visiteurs.

Mais les locaux ont tenu bon, notamment grâce à deux essais inscrits dans le second acte par Massa à la 52e puis Blanc-Mappaz après l'heure de jeu. Trouilloud ayant fait le boulot au pied pour donner trois longueurs d'avance aux siens.

Le SAXV avait pourtant inscrit le premier essai dès la 4e minute de jeu puis doublé la mise à la 62e. Cependant, "on a commis des erreurs, on a notamment mal négocié quatre réceptions de coups d’envoi et manqué autant de sorties de camp, qui nous ont coûté cher", a commenté Alexandre Ruiz via le Midi Olympique.

Désormais entraîneur de la formation de Pro D2, l'ancien arbitre a eu du mal à digérer cette courte défaite. Il n'a pas hésité à parler de frustration. En partie parce que son équipe a fait le boulot en défense et montré de belles choses en attaque. Mais aussi parce qu'il estime que ses efforts n'ont pas été récompensés à leur juste valeur.

"On a eu deux séquences de trois minutes où on a avancé constamment, et je ne sais pas comment ni pourquoi on n’a jamais bénéficié du moindre avantage", lance Ruiz qui, bien que désormais au bord du terrain, a toujours un oeil attentif aux fautes ainsi qu'aux coups de sifflet des officiels.

Dont un "extra roll" caractérisé selon lui ou encore changement de liaison sur le dernier maul qui auraient pu changer le résultat final. Une frustration qu'il n'a cependant pas voulu déverser sur l'arbitre de la rencontre à chaud à la fin du match. "Je lui ai dit tout de même que ce n’était pas digne".

Alors qu'il ne reste plus que six journées de championnat à jouer en Pro D2, on sent que la pression du résultat se fait sentir. "Je vais essayer de rester gentil mais ça ne va pas durer longtemps. Ruiz, il est gentil mais il a du caractère. Ruiz, il a aussi une famille à nourrir et un club à maintenir, alors il ne va pas fermer sa gueule." Attention cependant à ne pas aller trop loin sous peine d'ajouter à la frustration de l'entraîneur, la sanction de la commission de discipline.