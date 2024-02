RUGBY. Où et quand la France, triple championne du monde, défendra-t-elle son titre en 2024 ?

World Rugby a dévoilé les poules, dates et horaires des matchs du Championnat U20 World Rugby 2024. La France va-t-elle à nouveau conserver son titre ?

L'Afrique du Sud s'apprête à accueillir une fois de plus le Championnat U20 World Rugby 2024. Entre le 29 juin et le 19 juillet, les futures étoiles du ballon ovale vont briller de mille feux dans les régions captivantes de Stellenbosch et du Cap occidental.

Douze nations, crème de la crème de la catégorie jeunes, se mesureront au sein de trois poules. La France, forte de ses trois titres consécutifs, affrontera des adversaires de taille, dont la Nouvelle-Zélande et le Pays de Galles, sans oublier l'Espagne, petit nouveau ambitieux après son triomphe au World Rugby U20 Trophy 2023.

L'an passé, les Bleuets avaient terminé à la première place de leur poule après des victoires sur les Baby Blacks, le Japon et le Pays de Galles. Ils avaient ensuite dominé l'Angleterre avec la manière en demie puis l'Irlande, 50 à 14. Un adversaire qui pris sa revanche en ouverture du Tournoi 2024. France U20. VIDÉO. Les Bleuets s’encastrent sur l’Irlande dans un duel de costaudLes Baby Boks, fiers de leur médaille de bronze glanée l'été dernier, promettent de faire vibrer leurs supporters en défiant l'Angleterre, l'Argentine, et les Fidji dans une poule C explosive. La poule B ne sera pas en reste, avec l'Irlande, vice-championne, qui tentera de déjouer les pronostics face à l'Australie, la Géorgie et l'Italie.

Matchs de poule : 1 re journée : samedi 29 juin

journée : samedi 29 juin 2 e journée : jeudi 4 juillet

journée : jeudi 4 juillet 3e journée : mardi 9 juillet Phases finales 4 e journée : dimanche 14 juillet

journée : dimanche 14 juillet 5e journée (finale et matchs de classement) : vendredi 19 juillet

La grandiose finale se déroulera au Stade du Cap, le 19 juillet, promettant un spectacle rugbyistique inoubliable. Sir Bill Beaumont, président de World Rugby, souligne l'importance cruciale de la filière U20 pour l'avenir du rugby mondial, garantissant ainsi une compétition intense et passionnante.

"La filière U20 constitue une pierre importante de notre vision visant à renforcer la compétitivité à l'échelle mondiale. Depuis leur instauration en 2008, le Championnat U20 et le Trophée U20 ont offert d'exceptionnelles opportunités aux futures stars du rugby pour exprimer leurs talents et se développer avant d'accéder au niveau international, ainsi qu'un spectacle captivant pour tous ceux qui s'intéressent à notre sport."

Notez que le championnat U20 World Rugby et le Trophée U20 World Rugby ont été le tremplin pour près de 1 550 joueurs qui ont ensuite fait leurs débuts au niveau international. Parmi ces joueurs, 32 ont remporté la Coupe du Monde de Rugby masculine, nous apprend la fédération internationale.