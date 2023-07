RUGBY. OFFICIEL. Un nouveau tournoi va voir le jour entre le Nord et le Sud : c'est la fin des tournées !

Dans un communiqué, les Six Nations et la SANZAAR ont publiquement présenté leurs plans pour lancer un nouveau tournoi international de rugby dans trois ans.

"Prévue pour 2026, la nouvelle compétition d'élite mettra en vedette toutes les équipes du Six Nations et de la SANZAAR, avec deux espaces réservés à deux fédérations sur invitation pour rejoindre le groupe de l'hémisphère sud." Dans un communiqué, les deux organes en charge des deux plus gros tournois de rugby après la Coupe du monde ont publiquement présenté leurs plans pour lancer un nouveau tournoi international de rugby dans trois ans. Celle-ci se jouera durant les fenêtres internationales existantes de juillet et novembre et aura lieu en alternance, en dehors de la tournée des Lions britanniques et irlandais et de la Coupe du Monde de Rugby.



"L'impact que cela aura sur le jeu sera de stimuler sa croissance et sa durabilité à long terme. Cela va de pair avec le travail effectué pour ajouter plus de clarté et d'équilibre au calendrier des clubs et à l'international". Le nouveau format, encore à officialiser, verra les nations du nord affronter trois adversaires sudistes sur leur pelouse. Les matchs retours auront lieu dans l'hémisphère nord durant la fenêtre de novembre. Un format qui n'occasionnera pas beaucoup plus de rencontres, mais qui pourrait entraîner une plus longue absence des internationaux. Il est en effet question d'une grande finale jouée au mois de novembre sur la base d'un classement.

L'International Rugby Players a été impliqué à chaque étape du développement de la nouvelle compétition. Cette connexion a été essentielle pour soutenir les conversations plus larges autour du calendrier des clubs et des matchs internationaux qui se déroulent en parallèle, et pour garantir que le bien-être des joueurs reste une priorité fondamentale dans toutes les prises de décision.

Notez que les nations du Top 10 mondial ne seront pas les seules concernées. World Rugby créera une compétition de deuxième niveau qui mettra en vedette des équipes d'Europe et du reste du monde, nous apprend le communiqué. "Six Nations Rugby et SANZAAR participant activement à cimenter le lien entre les deux divisions. L'établissement des deux compétitions ouvrira la voie aux matchs de promotion et de relégation". Ce qui semble être une bonne chose pour le développement du rugby dans son ensemble. Et notamment en vue des Coupes du monde.



Le nouveau calendrier mondial qui se dessine va-t-il permettre aux internationaux d'avoir plus de temps de repos ? Si on résume, la première édition de cette "Ligue mondiale" se tiendra en 2026. L'année suivante, ce sera la Coupe du monde en Australie. Puis à nouveau la Ligue mondiale en 2028 avant la tournée des Lions britanniques et irlandais. La FFR va-t-elle quand même programmer des matchs 2029 durant l'été et novembre ? On pourrait imaginer que les joueurs prémiums soient au repos pendant ces périodes autrefois réservées aux matchs internationaux.



Ce pourrait être l'occasion de jouer des rencontres contre des nations européennes. Il fut un temps où la France affrontait la Roumanie. On pourrait très bien voir les Bleus face à la Géorgie ou bien l'Espagne ou encore le Portugal, qualifié pour la Coupe du monde en France. Le staff du XV de France pourrait alors aligner une équipe développement comme elle a pu le faire lors des tournées d'été au Japon ou en Australie. Quid de la période automnale ? On sait aussi que les tests de novembre sont une manne financière pour les fédérations. Bien que cette nouvelle compétition soit sur les bons rails, il reste encore de nombreux détails à régler.