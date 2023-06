RUGBY. Mohamed Haouas devant les prud'hommes de Clermont le 21 juin

Clermont a décidé de rompre le contrat de Mohamed Haouas qui devenait effectif le 1 juillet prochain. Il va passer devant les prud’hommes de Clermont-Ferrand.

Depuis que les faits sont avérés et que Mohamed Haouas a bien été violent envers sa compagne, le club de Clermont ne veut plus du pilier. Après sa condamnation à un an de prison, le club auvergnat avait déclaré : “qu’il ne pourrait pas porter les couleurs du club sur un terrain”. Et d’après l’Équipe, Clermont a même annoncé vouloir passer à la vitesse supérieure en convoquant le pilier devant les prud’hommes pour une suspension de contrat par anticipation. L’audience aura lieu le 21 juin prochain. Toujours d'après le quotidien, Mohamed Haouas devrait se rendre à cette convocation avec sa femme, son agent et son avocat Maître Galix. Il compte aussi se rendre aux entraînements avec Clermont le 1er juillet prochain. Date à laquelle son contrat doit officiellement débuter. C'est d'ailleurs parce que celui-ci n'est pas encore effectif que des doutes subsistent quant à sa rupture légale de la part du club auvergnat.



Ce dernier n'étant pas directement concerné par cette affaire, d'ordre privé aux yeux de certains, la défense du pilier estime que la démarche de l'ASM pourrait ne pas aboutir. Néanmoins, d'aucuns pourraient avancer que l'image du club pourrait pâtir du comportement du joueur et sa condamnation. Ce ne serait d'ailleurs pas la première fois que le contrat d'un joueur est rompu pour une affaire extra-sportive ou des propos déplacés. Pour rappel, Mohamed Haouas va aussi se présenter devant le juge d'application des peines, le 26 juin, pour savoir comment sa peine sera aménagée. Il connaîtra le verdict au mois de septembre. Écarté du groupe avec Montpellier et l’Équipe de France, il pourrait se retrouver sans travail. Cependant, des clubs qui n’ont pas été cités aimeraient bien faire venir Mohamed Haouas d’après le Parisien.