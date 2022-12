RUGBY. Mais au fait, comment fonctionne la phase de poules de la Champions Cup ?

Avant le coup d'envoi de la Champions Cup, on vous explique comment les clubs du Top 14 peuvent se qualifier pour les phases éliminatoires.

Vos Matchs de Rugby La Rochelle/Saints et Munster/Toulouse à quelle heure et sur quelle chaîne ?Le coup d'envoi de la Champions Cup et de la Challenge Cup sera donné vendredi soir avec notamment le déplacement de Montpellier chez les London Irish. Pour rappel, la Coupe d'Europe ne compte plus que quatre journées depuis la modification du format en raison de la crise sanitaire liée à la Covid. Désormais, chaque club ne joue plus que quatre rencontres, deux à la maison, deux en déplacement. À l'issue des quatre journées, les huit clubs les mieux classés de la PouIe A et les huit clubs les mieux classés de la Poule B se qualifieront pour les huitièmes de finale qui seront joués en une seule manche. En effet, le format de 8e de finale en match aller-retour a été abandonné. Plus le droit à l'erreur donc. Sachez également que si 16 clubs sur 24 sont qualifiés, il y a également un intérêt à faire une très bonne phase de poules. En effet, équipes classées n°l, 2, 3 et 4 de la Poule A et de la Poule B joueront à domicile Ieur match de huitième de finale. Sans parler du fait qu'elles affronteront de fait les formations les moins bien classées de l'autre groupe. Ce qui multiplie les chances d'accéder aux quarts.

Le programme des 8es de finale :



8e de finale I : Club n°l de la PouIe A — Club n°8 de la PouIe B

8e de finale 2 : CIub n°2 de la Poule A — Club n°7 de la Poule B

8e de finale 3 : CIub n°3 de la Poule A — CIub n°6 de la Poule B

8e de finale 4 : Club n°4 de la Poule A — Club n°5 de la Poule B

8e de finale 5 : Club n°4 de la Poule B — Club n°5 de la Poule A

8e de finale 6 : CIub n°3 de la Pou Ie B — Club n°6 de la Poule A

8e de finale 7 : CIub n°2 de la PouIe B — Club n°7 de la Poule A

8e de finale 8 : Club n°l de la Poule B — Club n°8 de la Poule A 8e de finale I : Club n°l de la PouIe A — Club n°8 de la PouIe B8e de finale 2 : CIub n°2 de la Poule A — Club n°7 de la Poule B8e de finale 3 : CIub n°3 de la Poule A — CIub n°6 de la Poule B8e de finale 4 : Club n°4 de la Poule A — Club n°5 de la Poule B8e de finale 5 : Club n°4 de la Poule B — Club n°5 de la Poule A8e de finale 6 : CIub n°3 de la Pou Ie B — Club n°6 de la Poule A8e de finale 7 : CIub n°2 de la PouIe B — Club n°7 de la Poule A8e de finale 8 : Club n°l de la Poule B — Club n°8 de la Poule A

Les clubs classés 9e et 10e de chaque poule se qualifieront pour les huitièmes de finale de l’EPCR Challenge Cup. Des clubs avec le même nombre de points classement peuvent être départagés à la différence de points enregistrés pendant la phase de poules. Si les clubs sont ex-æquo, le nombre d’essais inscrits sera pris en compte. Si on ne parvient toujours pas à les départager, on regardera quelle équipe a le moins de joueurs suspendus pour des incidents disciplinaires avant un éventuel tirage au sort. Sachez que les matchs de quarts de finale seront joués en une seule manche et les clubs les mieux classés de la phase de poules auront l’avantage du terrain de la manière suivante :

QF 1 : vainqueur du 8e de finale 1— vainqueur du 8e de finale 5

QF 2 : vainqueur du 8e de finale 7 — vainqueur du 8e de finale 3

QF 3 : vainqueur du 8e de finale 2 — vainqueur du 8e de finale 6

QF 4 : vainqueur du 8e de finale 8 — vainqueur du 8e de finale 4

Les vainqueurs des deux premiers quarts s'affronteront en demie, idem pour les autres vainqueurs des Q3 et Q4. Comme pour les autres matchs couperets, les clubs les mieux classés de la phase de poules auront l’avantage du terrain. Il y a donc un énorme intérêt à réaliser une phase de poules parfaite. Pour rappel, et comme cela avait été le cas il y a quelques mois entre le Munster et le Stade Toulousain, en cas de match nul à la fin du temps règlementaire pendant la phase éliminatoire, on aura droit à des prolongations. S'il n'y a toujours pas de vainqueur, celui-ci sera déterminé de la façon suivante : l’équipe qui aura marqué le plus d’essais au cours du match (y compris pendant les prolongations) ou en cas d’égalité, par une séance de tirs au but. Pour rappel, la finale 2023 aura lieu à l’Aviva Stadium de Dublin le samedi 20 mai.