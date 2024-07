RUGBY. Les Pumas renversent le XV de France dans un duel palpitant, mais les Bleus remportent la série

Dans un duel acharné à Buenos Aires, le XV de France a perdu 33-25 contre l'Argentine. Malgré une entame prometteuse, les Bleus n'ont pu contenir les offensives des Pumas.

Troisième et dernier test match pour le XV de France ce samedi face à l'Argentine. Vainqueurs de la première rencontre face aux Pumas puis du second mercredi contre l'Uruguay, les Bleus voulaient terminer en beauté ce samedi à Buenos Aires. Et ce, malgré le contexte très lourd. Testés en défense par les locaux, les Tricolores ont répondu présent, remportant une première pénalité au sol puis une seconde. Après une grosse séquence, c'est une nouvelle fois Serin, très en cannes, qui a mis le feu à la défense en jouant rapidement après un troisième coup de sifflet de l'officiel. Une très belle occasion d'entrée, mais non convertie. Le demi de mêlée a été récompensé quelques instants plus tard. Un ballon récupéré à la faveur d'un plaquage a vu Guillard prendre l'intervalle. Un contre mené avec justesse par Attissogbé qui a permis de scorer sept points.

Des Argentins revanchards

Malgré leur manque de vécu commun, ces Bleus ont fait preuve de beaucoup de maitrise dans cette entame. Laquelle a été bien plus animée que celle du premier test. Ce n'est qu'à la 15e minute qu'on a vu la première mêlée. Les Argentins étaient attendus dans ce domaine après avoir été dominés il y a sept jours. Ce premier affrontement a été équilibré et les Argentins ont pu se lancer à nouveau à l'assaut de l'en-but français. C'est finalement le pilier Bello qui a trouvé la faille au près (18e, 7-7). Les hommes de Galthié ont repris le jeu à leur compte, envoyant Frisch défier le rideau ciel et blanc. Une séquence qui a débouché sur la pénalité d'Hastoy à la 25e.

Mais les Argentins n'étaient pas décidés à laisser les Tricolores prendre le large. Ils sont immédiatement repartis à l'attaque, récupérant au passage une excellente mêlée à cinq mètres. Laquelle a été récompensée par un essai de pénalité de la part de l'arbitre après une grosse poussée des Pumas (14-10, 30e). La fin de première période n'était pas en faveur des Bleus avec plusieurs ballons perdus.

Dans leur camp, les Tricolores ont subi et vu les Pumas franchir la ligne par Carreras juste avant les citrons après un beau lancement (21-10, 39e). La France a eu une dernière chance avant la sirène lorsque Joseph a passé les bras pour Barré. L'arrière de Paris a retrouvé Gailleton, mais le Palois a perdu l'ovale en tentant de servir Serin. Un essai avant de rejoindre les vestiaires aurait fait du bien au XV de France. Les Tricolores ont cependant démarré le second acte par une pénalité d'Hastoy (21-13, 42e).

Grosse entame des Bleus

Mieux encore, Gailleton, pour son anniversaire, s'est fendu de son premier essai international à la faveur d'un contre qu'il a bonifié en déroulant jusque dans l'en-but des Pumas (21-20, 47e). Une entame de deuxième mi-temps idéal qui a relancé le suspense dans ce test. Surtout que le XV de France a remis le couvert sur un lancement en première main marqué par des courses en leurre jusqu'au jeu au pied de Barré pour Attissogbé. Le Palois profitant d'un rebond favorable pour s'offrir un bel essai (21-25, 51e).

Inspirés en attaque, en place en défense, les Bleus posaient de gros problèmes aux Argentins à l'image de ce ballon récupéré à la 57e sur un excellent grattage de Guillard. Malheureusement, Colombe a écopé d'un jaune pour un plaquage haut. Un peu sévère diront certains même s'il y a eu contact entre les têtes des deux joueurs. Une biscotte suivie d'un essai de Gallo après un bon travail des avants (58e, 26-25). A nouveau sous pression après un superbe 50/22, la France a résisté et été récompensée par Guillard, précieux pour stopper l'offensive argentine à 14 contre 15.

Les Bleus ont même été forcés de jouer à 13 pendant quelques minutes en raison de la règle de la carence. Malgré toute leur bonne volonté défensive, ils n'ont pu empêcher Gallo de doubler la mise en force (33-25). Il ne restait qu'un petit quart d'heure à jouer. Et les Français avaient encore l'occasion de remporter cette partie. Un bon grattage d'Etien a permis de trouver une belle touche. La première offensive n'a pas été la bonne. L'officiel jugeant la passe d'Hastoy pour Attissogbé en-avant. La seconde s'est terminé de la même manière, Briatte perdant l'ovale sur la touche. Des opportunités laissées en route qui n'ont pas permis aux Tricolores de renverser le cours de ce match. Si les Pumas remportent ce match, c'est bien la France qui repart avec le gain de la tournée à la faveur d'une meilleure différence de points.