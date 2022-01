RUGBY. Le Gallois Liam Williams rejoindra Cardiff la saison prochaine !

Le polyvalent gallois Liam Williams quittera son club de cœur cet été ! En effet, le joueur de 30 ans (74 sélections) a décidé de ne pas prolonger l'aventure du côté des Scarlets, après des années passées là-bas. Un choix sportif, puisque ce dernier a avoué être séduit par les performances de Cardiff ces dernières semaines : "Cardiff m'a beaucoup impressionné récemment et j'ai le sentiment qu'ils bâtissent quelque chose de spécial. J'y ai beaucoup de bons amis de l'équipe nationale là-bas et ils ne tarissent pas d'éloges sur l'environnement et Dai Young m'a convaincu que c'était le meilleur endroit pour poursuivre ma carrière".

TRANSFERTS : Liam Williams quitte les Saracens pour rentrer au bercail !Un gros coup donc, de la part de Cardiff, qui continue son mercato XXL ! Car mis à part Liam Williams, les Blues ont également signé le joueur des Wasps Thomas Young, ainsi que le troisième ligne centre de Bath Taulupe Faletau. Trois recrues de classe mondiale, qui accompagneront un effectif déjà composé de nombreux internationaux gallois, comme Josh Adams, Ellis Jenkins, Josh Navidi ou encore Tomos Williams. Une équipe complète, puisqu'à côté de ça, quelques jeunes livrent de très bonnes performances : c'est notamment le cas de l'ailier Theo Cabango.

