RUGBY. L'Argentine se dresse face aux Springboks avec une flopée de joueurs du Top 14 !

Imhoff, Chocobares, Mallia... L'Argentine compte sur ses joueurs du Top 14 pour faire vaciller les champions du monde en titre. Voici la composition officielle.

Du changement

L'ancien sélectionneur des Wallabies, Michael Cheika, désormais à la tête des Pumas, a opéré six changements dans le XV de départ, comparé au match face à l'Australie. Victorieuse dans le pays des kangourous, l'Argentine se dresse maintenant face à l'ogre sud-africain, qui reste sur un revers contre les All Blacks. Le technicien a alors intégré de nouveaux joueurs, dont 4 du Top 14. Lucas Paulo, Juan Imhoff, et le duo Chocobares / Mallia seront titulaires au coup d'envoi ! Le Clermontois Tomas Lavanini portait déjà le numéro 5 face aux Wallabies, comme le droitier Francisco Gomez Kodela, qui sort d'une saison pleine à Lyon ! Pour le futur Bayonnais, Lucas Paulo, cette titularisation est la deuxième de sa carrière, lui qui n'a que 25 ans. Pour Chocobares, le centre toulousain retrouve la sélection après 2 ans d'absence, lui qui avait été lors du Rugby Championship 2021, à tout juste 22 ans. Juan Cruz Mallia confirme sa bonne saison avec le Stade Toulousain par une quatrième sélection année, avec le numéro 15. C'est également la 18e titularisation d'affilée pour ce joueur ultra-polyvalent et talentueux. Pour Juan Imhoff, cette sélection est la première de l'année, mais figure comme le joueur le plus capé de la ligne de trois-quarts argentine.