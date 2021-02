Rugby. François Rivière (USAP) s'alarme à son tour suite au report des aides de l'Etat

François Rivière par le biais d'un communiqué s'est alarmé sur le report des aides de l'Etat. La situation devient critique selon lui.

L'inquiétude règne. Si les clubs professionnels français continuent de jouer, le huis-clos est désormais devenu plus que préjudiciable pour l'ensemble des formations. Certains présidents de Top 14 ou de Pro D2 ne cessent de tirer la sonnette depuis de nombreuses semaines. Heureusement pour eux, ils devraient selon toute vraisemblance obtenir des aides de l'Etat afin de compenser l'absence de public dans les stades et ce manque à gagner. Problème, ce mercredi, la LNR a indiqué que ces fameuses aides gouvernementales ont été repoussées jusqu'à la fin du mois de février. Une situation qui devient intenable selon le président de l'USAP, François Rivière. Ce mercredi, d'un communiqué sur sa page Facebook, l'homme fort de l'USAP a fait preuve de sa ''très grande inquiétude''. ''Les pertes de billetterie des six premiers mois de la saison, sont encore retardées. Et encore, on ne parle que des aides sur les deux premiers mois'', poursuit-il.

Huis clos, déficit important : L'ASM tire à son tour la sonnette d'alarme

Il y a peu, c'était Jean-Michel Guillon, président de Clermont qui était monté au créneau. Il avait notamment indiqué que sans billetterie jusqu'à la fin de saison, le club auvergnat afficherait un déficit de 9M€. Là encore, une aide était espérée : ''Si on est dans l'incapacité d'exercer notre activité, à savoir recevoir le public, on devra se retourner à nouveau vers les pouvoirs publics.'' Des aides qui n'arriveront donc si tout va bien, qu'à la fin du mois.