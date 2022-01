RUGBY. Fédérale 1. Le RC Auch dévoile un maillot 100% éco-responsable

Le RC Auch, club historique du rugby français, a présenté lors de son dernier match son nouveau maillot 100% écoresponsable.

À l’occasion de la réception de Lombez Samatan en fédérale 1, le club du RC Auche a présenté au grand public son nouveau maillot 100% écoresponsable. En effet, les dirigeants du RC Auch et l’équipementier du club, Nolt, préparaient ce projet depuis quelque temps, comme l’a expliqué Jean-Michel Justumus, le président du club, dans les colonnes de LaDepeche : « Cela fait maintenant six mois que l’on travaille avec des fournisseurs et des fabricants pour sortir un maillot totalement recyclé et recyclable. » Un projet inédit, le club gersois est le premier club amateur en France a arboré un maillot 100% « écolo ».

Pour confectionner le maillot, le short et les chaussettes, l’équipementier français écoresponsable, Nolt, recycle du plastique post-consommation. Attention, pas seulement du plastique que l’on retrouve dans nos poubelles. Entre 10% à 15% du plastique utilisé pour la confection de la tenue provient de la mer Méditerranée. Ce plastique est ensuite transformé en polyester recyclé en Europe et les tenues sont confectionnés au Portugal. Un projet 100% européen. Si le club d'Auch est passé au vert, c'est grâce à La Fondation Relais Vert. Il y a deux ans, l’entreprise a accepté de sponsoriser le club historique, mais, en contrepartie, le club devait devenir écoresponsable. Chose faite. En plus de la confection de cette tenue inédite, le club gersois a supprimé les verres jetables de l’enceinte du stade. Tous les verres sont lavés et ressortis au prochain match. Sur le plan alimentaire, la buvette ne travaille plus qu’avec des produits et des artisans locaux. Des actions qui vont permettre de récupérer le label « club écoresponsable » comme l’explique son président : « On devrait normalement être labellisé "club écoresponsable" au mois de mars. Ce qui serait aussi une première dans le rugby amateur. » Un bel exemple pour tous les autres clubs de l’hexagone.

Sur le plan sportif, Auch est actuellement 2e de la poule 4 de Fédérale 1. Le club gersois n’accuse qu’un seul point de retard sur le premier de poule. Mais le RC Auch a joué deux matchs en moins que le leader. De quoi espérer reprendre la première place avant la fin de la saison. Si tout se déroule comme prévu, le club écoresponsable devrait jouer les phases finales et tenter de décrocher un des deux billets pour la Nationale.