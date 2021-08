RUGBY - Et si les All Blacks avaient (enfin) trouvé leur numéro 12 en la personne de David Havili ?

Essayé au centre des Crusaders comme des Blacks depuis le début de l'année, David Havili semble avoir toutes les cartes pour s'installer définitivement en 12.

C'est LA grande surprise du XV de départ des All Blacks cette année. Franchement, il y a encore 6 mois de ça, qui aurait misé sur une titularisation de David Havili chez les hommes en noir, qui plus est au poste... de premier centre ? Même pas le plus fou des hommes. Pour recontextualiser un peu, Havili, c'est ce garçon ultra-talentueux, ultra-polyvalent aussi, annoncé comme pépite des triples champions du monde à 22 piges et pourtant, tout juste capé 3 fois quatre ans plus tard.

