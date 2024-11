RUGBY. Comment le XV de France peut-il encore élever son niveau de jeu pour atteindre les sommets ?

3 victoires, mais des failles : Le XV de France sort triomphant de sa tournée, mais Fabien Galthié et Antoine Dupont pointent des axes à améliorer avant le Tournoi des 6 Nations 2025.

Avec trois victoires en autant de matchs, le XV de France peut légitimement aborder 2025 avec confiance. Dominateurs face au Japon, l'Argentine et des All Blacks accrocheurs, les Bleus ont montré une belle solidité, notamment dans les moments chauds. Fabien Galthié et Antoine Dupont se réjouissent du bilan tout en pointant les marges de progression. La tournée d'automne a confirmé le potentiel des Bleus, mais aussi soulevé quelques interrogations à l'approche du prochain Tournoi des 6 Nations.

Des victoires marquées par des imperfections

Si la France a triomphé, elle n’a pas toujours été convaincante. "On peut faire mieux", admet Fabien Galthié via L’Équipe. Selon le sélectionneur, certaines fautes de main et des temps forts non conclus illustrent des zones à travailler. "Quand on respecte la feuille de route, on peut être dangereux et efficaces", souligne-t-il. Ce constat lucide témoigne de l’ambition des Bleus : ne pas se satisfaire du minimum et viser l’excellence.

Une marge de progression en attaque

Antoine Dupont, interrogé par RMC, met en lumière des points précis : "On gagne les All Blacks d’un seul point et, avec plus de rigueur, l’écart aurait pu être plus large." Le capitaine insiste sur le manque de constance offensive, regrettant que les cellules de jeu travaillées à l’entraînement peinent à s’exprimer pleinement en match. "C'est un peu dommage quand on voit les qualités qu'on a, les armes offensives, de ne pas avoir plus de cartouches pour les exploiter." Avec des talents comme Bielle-Biarrey, les Bleus disposent pourtant d'armes redoutables.

Une défense solide, mais sursollicitée

Côté défense, les Bleus ont montré une belle résilience. Cependant, comme l’indique Dupont, "on a énormément défendu sur les trois matchs". Ce déséquilibre illustre une nécessité : mieux gérer la possession pour ne pas épuiser les organismes. Avec un Tournoi des 6 Nations souvent exigeant physiquement, cet axe sera déterminant pour viser la victoire finale voire un Grand Chelem.

Si tout n’a pas été parfait, le XV de France a su gérer les moments cruciaux. "On a la main pour gérer les vingt dernières minutes", explique Galthié, qui met en avant le capital confiance accumulé par son groupe. Cette capacité à tenir sous pression pourrait faire la différence dans un contexte aussi compétitif que le Tournoi.

Des individualités en pleine forme

Cette tournée a également été l’occasion de voir des joueurs comme Louis Bielle-Biarrey, Paul Boudehent, Gabin Villière ou Thomas Ramos, pour ne citer qu'eux, briller sous le maillot bleu. Certains ont fait taire les critiques, d'autres s’affirment comme des atouts offensifs incontournables. Des éléments sur lesquels le staff comptera lors de la prochaine échéances internationale.

Le XV de France a toutes les raisons de se projeter sereinement vers le Tournoi des 6 Nations 2025. Entre réalisme offensif, solidité défensive et marge de progression évidente, les Bleus semblent armés pour rivaliser avec les meilleures nations européennes. Mais la route est encore longue : régularité, précision et gestion des temps faibles seront les clés pour transformer ces victoires automnales en un succès retentissant en février.