RUGBY. Combien coûte un abonnement dans un club de Pro D2 en 2022/2023 ?

C'est bientôt l'heure de la reprise pour les clubs de Pro D2. Serez-vous présents pour le premier match de votre équipe à domicile ?

RUGBY. Combien coûte un abonnement dans un club de Top 14 en 2022/2023 ?La Pro D2 reprend ses droits le 25 août ! La saison 2021/2022 a été riche en rebondissements avec notamment des Montois et des Bayonnais qui ont joué les premiers rôles. On peut imaginer que l'exercice à venir sera encore très disputé pour le plus grand bonheur des supporters. Ces derniers ont eu la possibilité de s'abonner très tôt cet été pour encourager leur équipe de cœur pendant toute la saison. Découvrez les tarifs proposés par les différents clubs. Notez que chaque place ne se vaut pas forcément. Il s'agit ici de voir combien il faut dépenser pour être assis en tribunes*. Certains clubs proposent des tarifs réduits, des offres, mais aussi des abonnements en pesage qui n'ont pas été pris en compte ici. Car tous les stades ne le permettent pas.

Classement des abonnements en Pro D2

*(premier tarif disponible assis en tribune pour un nouvel abonné masculin en plein tarif hors pesage)