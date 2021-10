RUGBY CHAMPIONSHIP. VIDEO. Record de biscottes pour le bad boy Tomas Lavanini !

Coutumier du fait en sélection, Tomas Lavanini a pris un carton jaune lors de la rencontre de ce week-end opposant les Pumas aux Wallabies.

On parle parfois de “fautes utiles” pour parler des fourberies de quelques vieux briscards. Dans le cas de l’action de Tomas Lavanini, on semble bien loin du compte. Ce samedi 02 octobre, la dernière journée de Rugby Championship battait son plein. L’ultime rencontre des Pumas les opposait à des Australiens pleins d’assurances et se conclura par la défaite des sud-américains. À la 27ème minute, les Argentins accumulent les fautes et concèdent une touche à proximité de leur ligne. Dans l’alignement et alors qu’un maul était sur le point de se former, un seconde ligne bien connu des officiels internationaux décide de charger l’un des soutiens du sauteur alors que ce dernier n’a toujours pas touché terre. Une action aussi dangereuse qu’inutile qui n’a heureusement amené aucun blessé. Conséquence : un carton jaune pour Lavanini. Le joueur conclut avec un geste d’humeur sur Quade Cooper, repoussant la main du 10 adverse qui cherchait à lui adresser une tape amicale.

Top 14 - Tomas Lavanini, 3 choses à savoir sur le nouveau boucher auvergnat

Une sanction qui est synonyme de record pour le natif de Buenos Aires. Avec cette biscotte, l’argentin connait son septième carton jaune de sa carrière en sélection. Un record national. En rapport avec le XV de France, on se souviendra surtout du carton jaune obtenu suite à un coup de genoux de ce dernier envers Loann Goujon lors de la tournée des Bleus en Argentine il y a 5 ans. Lavanini est cependant encore loin du record mondial. Ce dernier est détenu depuis plusieurs années par Michael Hooper qui culmine à 10 cartons jaunes, dont le dernier a justement été obtenu ce week-end face à l’Australie. Une performance qui, on l’espère, ne sera jamais battue ou égalée.

Je reste persuadé que sans Lavanini et Kremer sur les feuilles de match, l’Argentine remporte au moins trois matchs dans ce Rugby Championship.#ARGvAUS #TRC2021 — Gauthier Baudin (@GauthierBaudin) October 2, 2021

Bientôt, le seconde ligne argentin complétera le pack de l’ASM Clermont qu’il doit rejoindre à l’issu de la fenêtre internationale en tant que nouvelle recrue. Le joueur avait d’ailleurs semblé particulièrement impliqué par ce transfert. Il avait fait un (grand) détour par Clermont pour rencontrer ses nouveaux coéquipiers avant de prendre part au Rugby Championship.