Rugby Championship - Australie : Dave Rennie convoque 16 novices !

Le nouveau sélectionneur des Wallabies, nommé en juillet dernier, a dévoilé aujourd’hui le groupe australien pour le prochain Rugby Championship.

Si ce n’est pas une reconstruction, cela en a tout l’air. Après le départ de Michael Cheika, démissionnaire depuis l’élimination contre l’Angleterre (40-16) lors de la dernière coupe du monde, les Wallabies cherchaient celui qui incarnerait le renouveau. Il semblerait que ce soit finalement Dave Rennie qui soit chargé de rendre au rugby australien ses lettres de noblesse.

L’ancien entraineur des Chiefs et des Glasgow Warriors a dévoilé aujourd’hui son groupe pour préparer le prochain Rugby Championship qui aura lieu du 7 novembre au 12 décembre sur l’île-continent. Le sélectionneur a choisi de convoquer 44 joueurs, parmi eux 16 novices… tous âgés de moins de 21 ans ! À noter que dans cette sélection, 13 joueurs ont également moins de 10 sélections avec le maillot or et vert. Un vent de fraicheur risque donc de souffler du coté de l’Océanie.

Alors que les Wallabies pointent actuellement à la 7e place mondiale du classement World Rugby, Rennie fait le choix de la jeunesse, avec comme horizon le mondial 2023 en France.

Le groupe australien

Avants : Jermaine Ainsley, Allan Alaalatoa, Angus Bell*, Pone Faamausili*, Folau Fainga'a, Ned Hanigan, Michael Hooper, Tom Horton*, Trevor Hosea*, Harry Johnson-Holmes, Fraser McReight*, Brandon Paenga-Amosa, Matt Philip, Lukhan Salakaia-Loto, Pete Samu, Rob Simmons, Scott Sio, James Slipper, Lachie Swinton*, Taniela Tupou, Jordan Uelese, Rob Valetini, Harry Wilson*, Liam Wright.

Arrières : Tom Banks, Filipo Daugunu*, Jake Gordon, Will Harrison*, Dane Haylett-Petty, Reece Hodge, Len Ikitau*, Marika Koroibete, Noah Lolesio*, Jack Maddocks, Tate McDermott*, James O'Connor, Hunter Paisami*, Jordan Petaia, Joe Powell, James Ramm*, Irae Simone*, Matt Toomua, Nic White, Tom Wright*.

(* nouveaux selectionnés)