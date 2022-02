INSOLITE. Bobsleigh, curling, ces joueurs de Rugby qui participent aux JO d'hiver de Pékin

Bien que le rugby ne figure pas aux Jeux Olympiques d'hiver, des rugbymen sont bel et bien présent à Pékin. Leurs noms : Matthew Wekpe et Tobias Thune.

Le Rugby est représenté à Pékin ! Pas par des équipes nationales qui s'affrontent sur un terrain, mais par des joueurs au profil atypique. Il y en a très exactement deux. Matthew Wekpe d'abord. Nouveau Rasta Rockett, puisqu'il va concourir avec la Jamaïque en bobsleigh ! Joueur de rugby à sept avec son pays, il a notamment remporté le Middlesex 7s à Richmond en 2019. Il sera aligné aux courses duos et quatuors de bobsleigh. Il participe également aux tournois du World Seven Tour avec la Jamaïque lorsque son emploi du temps le permet.

Et puis le Danois Tobias Thune, joueur de rugby au CSR Nanok (club de Copenhague), c'est au curling qu'il représentera le Danemark ! Deux fois champions du Danemark dans cette discipline, il espère lui et ses coéquipiers renverser les éternels favoris que sont le Canada et la Norvège. Tobias est régulièrement titulaire dans son équipe et reprendra la compétition des Jeux Olympiques pour jouer le titre en championnat du Danemark.