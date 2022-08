RUGBY. PRO D2. Après Ruiz, Cardona et Poite, un nouvel arbitre rejoint un club pro

Cette semaine, le Midi Olympique nous informe que l'arbitre français Cédric Marchat va intégrer le staff technique d'un club de Pro D2.

On le sait, dans le rugby moderne, avoir un arbitre dans son staff est un avantage non-négligeable. Il permet de surveiller au plus près la discipline de l'équipe, tout en apportant son expérience dans ce domaine. Et depuis quelques années désormais, de plus en plus de clubs (ou de sélections) décident d'en intégrer au sein de leur staff. Pour preuve, Garcès travaille avec les Bleus, là où Ruiz est à Montpellier. Mais ce n'est pas tout ! La saison prochaine, Romain Poite accompagnera le RCT, tandis que Laurent Cardona sera dans le staff de l'UBB. Deux anciens arbitres, qui verront l'un de leur ancien collègue, Cédric Marchat, intégrer lui aussi un club professionnel. En effet, le Midi Olympique a annoncé cette semaine que ce dernier va intégrer le staff technique de l'AS Béziers pour la saison 2022-2023.

