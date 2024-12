RUGBY. Affaire Auradou-Jegou : Le verdict de la justice argentine est tombé !

Clôture de l’affaire Auradou-Jegou : la justice argentine prononce un non-lieu, confirmant l’absence de culpabilité des deux joueurs. Un verdict salué par la FFR.

La justice argentine a rendu son verdict : Hugo Auradou et Oscar Jegou, accusés pour "viol en réunion avec violence" lors de la tournée en Argentine du XV de France, sont désormais blanchis.

Ce mardi, un non-lieu a été prononcé en leur faveur, suivant les réquisitions unanimes des procureurs. Une décision qui vient clore une affaire éprouvante pour les deux joueurs et leurs familles. Selon RMC, "la défense de la plaignante a la possibilité de faire appel, ce qui renverrait le dossier vers une autre instance."

Une décision attendue

Dans un communiqué officiel, la Fédération Française de Rugby s’est félicitée pour cette issue judiciaire, tout en rappelant avoir toujours défendu la présomption d’innocence des deux joueurs.

La FFR, en collaboration étroite avec les clubs de Pau et de La Rochelle, a activement soutenu Auradou et Jegou, veillant à ce qu’ils soient défendus équitablement et vivent dans des conditions dignes en Argentine. L’avocat des joueurs a également salué une décision claire et sans ambiguïté.

Avec ce non-lieu, la porte reste ouverte à une future sélection en équipe de France, sous réserve de leurs performances sportives. Un soulagement pour les deux espoirs du rugby français, dont le talent avait marqué les observateurs l'été dernier.

Un appel à la vigilance pour l’avenir

Cette affaire met en lumière la nécessité de renforcer la prévention dans le rugby de haut niveau. La FFR rappelle l’importance de former des joueurs exemplaires et responsables, à l’image du rugby amateur et de ses bénévoles qui incarnent les valeurs éducatives et citoyennes du sport.

Pour Hugo Auradou et Oscar Jegou, l’heure est désormais à la reconstruction. Un épisode douloureux se clôt pour le Palois comme pour le Rochelais. Lesquels ont déjà repris la compétition. Le 3e ligne du Stade Rochelais a d'ailleurs marqué le premier essai de la saison 2024/2025 de Champions Cup le week-end dernier.