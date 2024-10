RUGBY. A (presque) 40 piges, cet ancien du Top 14 fait durer le plaisir et jouera la Champions Cup cette année !

Alors qu’on pensait qu’il prendrait sa retraite, l'ancien talonneur des Pumas Agustin Creevy s’est finalement engagé en URC. A 39 ans et des poussières.

On dit que les légendes ne meurent jamais. Visiblement, elles n’arrêtent jamais non plus !

À bientôt 40 ans (il les fêtera en mars prochain) et après son jubilé en sélection durant le Rugby Championship, Agustin Creevy s’est en effet engagé dans un nouveau club !

Le talonneur aux 110 capes avec les Pumas a signé au Benetton Trévise jusqu’à la fin de la saison, et compensera notamment les départs de Nicotera et Lucchesi vers le Top 14.

Il ne sera d’ailleurs pas le seul argentin de cette formation transalpine qui dispute l’URC puisque Thomas Gallo ou Tomas Albornoz en font également partie.

Joueur rugueux, puissant, expérimenté et très bon dans le jeu au sol notamment, il était arrivé en France à la fin des années 2000 pour y commencer sa carrière en Europe.

Il disputa notamment la finale du Top 14 2011 avec le MHR, avant de disputer quatre coupes de monde et de connaître le Super Rugby, le Premiership et donc désormais, l’URC.

Creevy jouera par ailleurs la Champions Cup cette saison, puisque Trévise s’est qualifié pour la compétition après un exercice précédent remarquable. Et pourrait créer la surprise avec ses stars Fekitoa, Lamaro, Menoncello ou Lynagh, malgré un début de saison compliqué en URC.