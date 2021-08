RUGBY A 7 - Pas de Paris Sevens en 2021, voici le calendrier du World Rugby Sevens.

Le rugby à 7 ne repassera pas par la France cette année, après l'annonce du calendrier du World Rugby Sevens 2021.

L'homme en slip va devoir s'habituer au pantalon. Déjà privé du Paris Sevens en 2020, à cause du COVID, l'ami au style vestimentaire inimitable ne reprendra pas du service en 2021. World Rugby vient de dévoiler son calendrier international pour la saison de Sevens, et la mauvaise nouvelle est tombée : l'étape française n'aura pas lieu, chez les hommes (Jean Bouin) comme chez les femmes (Marcoussis). La pandémie est une nouvelle fois en cause, l'intégralité du calendrier ayant été chamboulé.

Ainsi, le mythique tournoi de Hong Kong a également été annulé "mais le circuit mondial y fera à nouveau étape du 1er au 3 avril 2022", explique World Rugby dans son communiqué. Il y a donc de l'espoir pour voir le Paris Sevens au printemps prochain ?

En tout, cinq tournois masculins et deux tournois féminins seront disputés, avant la fin de l'année. Les Fidjiens et les Néo-Zélandaises, médaillés d'or, sont favoris.

📆 @WorldRugby has announced an updated schedule for the HSBC World Rugby Sevens Series 2021 🏉@HSBC_Sport | #HSBC7s pic.twitter.com/9Sin0PN5xC — World Rugby Sevens (@WorldRugby7s) August 4, 2021

Dans son communiqué, l'instance internationale rappelle que "le calendrier du HSBC World Rugby Sevens Series 2022 sera annoncé en temps voulu. L'année s'annonce d’ores et déjà chargée pour le rugby à sept avec les Jeux du Commonwealth à Birmingham, en Angleterre, du 29 au 31 juillet, et la Coupe du Monde de Rugby à Sept 2022 au Cap, en Afrique du Sud, du 9 au 11 septembre."